Triệt xóa đường dây sản xuất dầu giả: Tuồn ra thị trường khoảng 200.000 lít/tháng

Theo kết quả điều tra, sau khi 'phù phép' từ dầu thải ra dầu thành phẩm, cơ sở của ông Trần Thiện Minh (40 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) tuồn ra thị trường khoảng 200.000 lít dầu giả mỗi tháng.

Ngày 3.3, liên quan đến đường dây sản xuất dầu giả quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá hôm 2.3, theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở này tuồn ra thị trường khoảng 200.000 lít/tháng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình cũng như bố trí triển khai công tác nghiệp vụ từ tháng 11.2021, công an đã phát hiện cơ sở thu mua, tái chế trái phép dầu nhớt đã qua sử dụng tại tổ 8, thôn 5, xã Bình Trung (H.Châu Đức).

Dầu thành phẩm được đựng trong các bồn chứa dung tích 1.000 lít. Ảnh: Thanh Niên

Công an tỉnh đã lập kế hoạch nghiệp vụ, áp dụng các biện pháp thu thập tài liệu chứng cứ, qua đó xác định trên khu đất có nhiều phương tiện, công cụ gồm: Lò nấu, máy bơm, bồn chứa, đường ống, hóa chất, axit,… để chưng cất, pha chế dầu nhớt thải thành phẩm sau đó đưa đi tiêu thụ ở nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh.

Qua thời gian dài đeo bám, đến chiều 2.3, tổ công tác Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra bất ngờ, bên trong cơ sở lúc này có 9 người đang chưng cất (đốt lò nấu) nhớt thải, bơm hút dầu nhớt thành phẩm lên xe bồn BS 60C - 354.22 chở xăng dầu, dung tích 16.000 lít. Lúc này tại cơ sở còn có xe cẩu mang BS 60C - 261.93 chở các bao hoá chất có xuất xứ Trung Quốc, 1 ô tô tải BS 50H - 090.08 chở 30 thùng phuy loại 200 lít dầu nhớt thải đến cơ sở để bán (tổng trọng lượng 6.000 lít).

Mỗi tháng, ông Minh tuồn ra thị trường khoảng 200.000 lít dầu giả. Ảnh: Thanh Niên

Thu giữ hàng chục nghìn lít dầu

Qua xác minh ban đầu của công an, chủ cơ sở là ông Trần Thiện Minh (40 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa). Ông Minh mua dầu trôi nổi trên thị trường với giá dao động từ 600.000 đồng - 1 triệu đồng/thùng (loại 200 lít). Sau quá trình chưng cất “hô biến”, ông Minh bán ra thị trường với giá từ 10.000 - 16.000 đồng/lít tùy thời điểm.

Lực lượng chức năng đưa ông Minh cùng 8 người khác về trụ sở công an tỉnh làm việc. Ảnh: Thanh Niên

Quá trình phá án, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định đây là cơ sở sản xuất trái phép có công suất lớn trung bình khoảng 200.000 lít/tháng. Cơ sở này không có các loại giấy phép kinh doanh cũng như hóa đơn chứng từ liên quan. Từ kết quả điều tra, công an xác định cơ sở ông Minh thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về sản xuất mua bán hàng giả.

Công an tỉnh cũng lập biên bản thu giữ 9.000 lít dầu đã qua sử dụng và 10.000 lít dầu thành phẩm cùng nhiều phụ gia khác. Ngoài ra, cơ quan công an còn đưa ông Minh cùng 8 người khác về trụ sở công an tỉnh làm việc. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc vào tối 2.3 tại cơ sở nấu dầu của ông Minh. Ảnh: Thanh Niên

Liên quan vụ việc, vào ngày 3.3, UBND H.Châu Đức cũng đã có văn bản khẩn yêu cầu UBND xã Bình Trung báo cáo các vấn đề có liên quan đến cơ sở nấu dầu giả mà Báo Thanh Niên phản ánh; đồng thời giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng, công an huyện, UBND xã Bình Trung và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra việc sử dụng đất và vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực nấu dầu giả, báo cáo UBND huyện trước 16 giờ ngày 4.3.