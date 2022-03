(GLO)- Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, nhu cầu mua sắm xe ô tô tăng cao là những yếu tố quan trọng khiến thị trường ô tô tăng trưởng “nóng” trong những tháng đầu năm. Doanh số bán xe ở hầu hết các đại lý đều tăng 20-25% và dự báo đà tăng sẽ kéo dài đến hết tháng 5-2022.





Doanh số bán xe ô tô của các đại lý từ đầu năm đến nay đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Ảnh: Sơn Ca

Đầu tháng 3-2022, gia đình chị Võ Thị Xuân Sương (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đã nhận chiếc xe Hyundai Kona. Chia sẻ về việc mua xe, chị vui vẻ cho biết: “Từ lâu, gia đình đã có kế hoạch mua xe ô tô để thuận tiện hơn trong công việc và đời sống. Cộng thêm thời điểm này Nhà nước có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ nên tôi quyết định chọn mua xe Hyundai Kona vì giá cả phù hợp khả năng tài chính và cũng là mẫu có sẵn nên ký hợp đồng nhận xe sớm hơn dự kiến”.



Tương tự, anh Phạm Ngọc Quang (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) bày tỏ: “Tôi quyết định đổi xe trong thời điểm này vì thị trường ô tô đa dạng về mẫu mã, phân khúc giá cả hợp lý. Tôi yêu thích thương hiệu Toyota nên mong muốn trải nghiệm dòng Toyota Raize do phù hợp với đặc thù công việc của mình”.



Thị trường ô tô Gia Lai bắt đầu “nóng” từ tháng 12-2021, doanh số bán xe tăng đột biến khi có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Doanh số toàn thị trường tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước. Nếu xét theo số lượng hợp đồng mới phát sinh thì doanh số tăng tới 40%, trong khi khả năng cung ứng chỉ ở mức 25%. Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hầu hết các hãng đều thiếu hụt linh kiện nên khả năng cung ứng thấp hơn so với nhu cầu thị trường, lịch hẹn nhận xe kéo dài. Ông Trần Văn Thịnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toyota Gia Lai (542 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) cho biết: “Gia Lai là thị trường rất giàu tiềm năng, sức mua tăng trưởng đều. Năm 2021, chúng tôi đã bán gần 700 chiếc xe, nằm trong tốp dẫn đầu thị trường. Năm 2022, chúng tôi đặt mục tiêu doanh số bán hàng tăng khoảng 20% so với năm 2021”.

Tác động từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cũng là yếu tố kích cầu thị trường ô tô tăng trưởng nóng như hiện nay. Ảnh: Sơn Ca



Trong bối cảnh bình thường mới, xu hướng đầu tư dòng xe thương mại dịch vụ giảm thì nhu cầu mua sắm hướng về dòng xe gia đình, cá nhân đang tăng mạnh. Hầu hết đối tượng khách hàng mới tập trung ở dòng xe sedan B SUV như: Hyundai Kona, Hyundai Creta. Còn phân khúc C gồm Hyundai Elantra, Hyundai Tucson… Ông Lê Văn Trọng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ô tô Gia Lai (Hyundai Gia Lai, 278 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thông tin: “Nếu như trong tháng 1, Hyundai Gia Lai chiếm 24,3% thị trường thì sang tháng 2 là 31,1%. Tổng số hợp đồng ký mới là 102 nhưng số xe cung ứng là 28. Đây là tình hình chung ở hầu hết các đại lý lớn khác, lượng khách ký hợp đồng tăng cao. Tuy nhiên, khả năng cung ứng còn hạn chế do phụ thuộc vào nguồn cung. Hiện nay, xu hướng khách hàng đang chuyển sang dòng SUV đô thị, bán tải. Bắt kịp xu thế đó, các hãng ra mắt sản phẩm mới như: Hyundai Creta, Kia Sonet, Toyota Raize”.



Trong khi đó, đại lý Honda Ô tô Gia Lai luôn duy trì ổn định ở tốp 3 thị trường của tỉnh. Thay vì phát triển các dòng xe thương mại, Honda đã tập trung phát triển dòng xe gia đình, cá nhân với nhiều phân khúc như Accord, Civic, CRV, Brio, City... đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ông Nguyễn Văn Quynh-Giám đốc đại lý Công ty TNHH Thiên Ân Auto (Honda Ô tô Gia Lai 519A Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho biết: “Từ đầu năm đến nay, doanh số của chúng tôi tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu như tháng 1 chúng tôi ký 74 hợp đồng, tháng 2 là 27 hợp đồng thì nửa đầu tháng 3 đã ký 42 hợp đồng. Theo khảo sát cho thấy, 1.000 dân mới sở hữu khoảng 1,5 xe ô tô. Điều này cho thấy nhu cầu và tiềm năng phát triển dòng xe gia đình, cá nhân vẫn rất lớn gắn với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội hiện nay”.



Theo dự báo của các đại lý, doanh số xe ô tô sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh cho đến 31-5-2022, thời điểm chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ hết hiệu lực.



SƠN CA