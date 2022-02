Hà Nội: Phát hiện 3 nghìn bộ kit test nhanh Covid-19 nhập lậu

Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) vừa phát hiện lô hàng kit test nhanh Covid-19 nhập lậu trên địa bàn.



Công an quận Hoàng Mai phát hiện 3 nghìn bộ kit test nhanh Covid-19 nhập lậu. Ảnh: CACC



Ngày 28/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện lô hàng đang tập kết, chứa hàng nghìn bộ xét nghiệm nhanh Covid-19.



Theo đó, thời điểm kiểm tra ngày 25/2 tại số 8 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện lô hàng đang tập kết gồm 5 thùng các tông, bên trong có chứa 3.000 bộ kit test nhanh Covid-19.



Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Q.Đ.T (SN 1991, ở Đông Hưng, Thái Bình) không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.



Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra xử lý.





Theo Bách Thuận (Dân Việt)