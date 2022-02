Giá càphê tăng mạnh khiến người tiêu dùng phải trả thêm tiền

Mất mùa càphê ở Brazil cùng những khó khăn về vận tải và logistics đã khiến giá càphê tăng mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc những người nghiền càphê sẽ phải trả thêm 2 xu cho mỗi ly Espresso của họ.



Xuất khẩu càphê Việt Nam xếp thứ 2 thế giới và nỗi thiệt thòi "xuất thô"

Ảnh minh họa. (Nguồn: bizlatinhub.com)



Theo nhật báo Les Echos số ra này 6/2, giá càphê Robusta (càphê vối) và Arabica (càphê chè) trên thị trường thế giới đã tăng lần lượt 70% và 90% trong vòng một năm qua.



Mất mùa càphê ở Brazil trong năm 2021 cùng những khó khăn về vận tải và logistics đã khiến giá càphê tăng mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc những người nghiền càphê sẽ phải trả thêm 2 xu cho mỗi ly Espresso của họ.



Trên thị trường giao chậm, giá càphê Arabica hiện đã tăng 90% trong hơn một năm với mức bán dao động trong khoảng 2,35 USD/lb (1 lb = 0,454 kg), cao ngang mức giá thời kỳ năm 2011.



Bên cạnh đó, Robusta, một loại càphê ít cao cấp hơn nhưng lại được sử dụng rộng rãi cho càphê Espresso, cũng đã tăng 70%, lên 2.192 USD/tấn.



Lý giải về nguyên nhân tăng giá này, Carsten Fritsch thuộc ngân hàng Commerzbank cho rằng: “Tình trạng mất mùa ở Brazil vào năm 2021 đã làm giảm đáng kể nguồn cung cho các nhà sản xuất và xuất khẩu càphê hàng đầu thế giới và khiến thị trường rơi vào cảnh hỗn loạn.”



Điều kiện thời tiết đặc biệt khắc nghiệt do hạn hán và sương giá đã khiến các đồn điền ở Brazil phải chịu thất thu nặng nề.



Do đó, theo ước tính mới nhất từ Conab, Cơ quan chính phủ phụ trách dự báo nông nghiệp Brazil, nước này sẽ chỉ sản xuất được 47,7 triệu bao (1 bao tương đương với 60kg), so với 63,1 triệu bao vào năm 2020.



Thông thường chu kỳ thu hoạch càphê được tính hai năm một lần, một năm năng suất cao xem kẽ với một năm năng suất thấp. Do đó, năm 2021 được coi là năm năng suất thấp.



Nhưng ngay cả so với năm 2019, cũng là năm năng suất thấp theo chu kỳ, thì sản lượng năm 2021 cũng đang giảm hơn. Trước đại dịch, Brazil đã thu hoạch 49,3 triệu bao càphê.



Vụ thu hoạch tiếp theo (năm 2022), được coi là năm năng suất cao theo chu kỳ, cũng có thể gây thất vọng với sản lượng ước tính chỉ là 49 triệu bao, theo Chủ tịch Hiệp hội càphê Brazil, do hạn hán và sương giá sẽ ảnh hưởng lâu dài đến các đồn điền càphê.



Tuy nhiên, theo Florent Gout, Giám đốc mua hàng của nhóm MySpresso, không nên phóng đại nỗi lo sợ về sự khan hiếm hàng vì “khả năng dư thừa tuy không cao, nhưng cũng vẫn có đủ."



Nói cách khác, sẽ vẫn có càphê cho tất cả mọi người. Ông cho rằng càphê Arabica chắc chắn đã bị ảnh hưởng, nhưng việc sản xuất càphê Robusta hứa hẹn đủ để đáp ứng cho những người yêu thích càphê Espresso nhờ nguồn cung rất dồi dào từ Việt Nam, quốc gia xuất khẩu chính của giống càphê này.



Gia tăng chi phí vận tải hàng hóa



Cũng theo Florent Gout, sự tăng giá trên thị trường cũng liên quan đến chu kỳ càphê 10 năm. Cứ khoảng 10 năm một lần, thị trường lại trải qua một cú sốc về giá.



Sự bùng phát về giá cả sau đó sẽ khuyến khích nông dân mở rộng việc trồng cây càphê, dẫn đến sản lượng tăng, và hệ quả sau đó là giá giảm chậm.



Nhưng lần này tình hình sẽ phức tạp hơn vì theo giải thích của ông, “việc tăng giá đi kèm với tăng chi phí vận tải hàng hóa".



(Nguồn: AFP/Getty Images)





Cũng như nhiều ngành hàng khác, ngành càphê không tránh khỏi khủng hoảng vận tải toàn cầu do đại dịch COVID-19. Thời gian giao hàng chậm, tắc nghẽn bến cảng, thiếu container… Tất cả những vấn đề này khiến việc vận chuyển hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn trước rất nhiều.



Theo Florent Gout, hiện nay, để chuyên chở một thùng càphê từ châu Á đến châu Âu, doanh nghiệp sẽ phải trả từ 7.000 USD đến 8.000 USD so với chỉ 1.500 USD trước khi có khủng hoảng đại dịch COVID-19.



Như vậy liệu hóa đơn càphê tại quầy sẽ tăng? Điều này phụ thuộc vào các quyết định của ngành và loại càphê được tiêu thụ. Nhưng việc tăng giá là điều không tránh khỏi.



Theo tính toán của Florent Gout, do có sự gia tăng cả về giá cả nguyên liệu và phương tiện giao thông, một ly càphê Espresso bán tại quầy sẽ có thể tăng ở mức 1 xu hoặc thậm chí 2 xu.



Việc chuyển lạm phát cho người tiêu dùng không phải là điều cấm kỵ, nhưng nó cho thấy sự mất cân bằng đang ngày càng trầm trọng trong ngành hàng này.



Trên thị trường 250 tỷ USD mỗi năm, những người trồng càphê chỉ thu được được 25 tỷ USD, tương đương 10%. Và nếu giá càphê ở quầy có tăng thì người trồng càphê cũng chẳng thu được nhiều hơn.



Theo Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)