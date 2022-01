Vietnam Airlines mở bán đào, mai

Mỗi hành khách được mang theo 1 bó không quá 2 cành dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay do Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines khai thác.



Đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp Tết Nguyên đán 2022, từ ngày 17.1 - 15.2 (tức 15 tháng chạp năm Tân Sửu - 15 tháng giêng năm Nhâm Dần), Vietnam Airlines nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa của hãng với mức cước 495.000 đồng/bó, đã bao gồm VAT.



Mỗi hành khách được mang theo 1 bó không quá 2 cành dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay do Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines khai thác.



Đặc biệt, năm nay, với việc ra mắt sàn thương mại điện tử VNAMALL, Vietnam Airlines mở bán cành đào, cây mai kèm vận chuyển tận nhà tại Hà Nội hoặc TP.HCM.



Trước đó, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO công bố khai thác gần 50 đường bay nội địa từ ngày 1.1. Các hãng cũng tăng mạnh tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với cuối năm 2021 nhằm phục vụ cao điểm Tết 2022.



Đối với đường bay quốc tế, Vietnam Airlines đã mở bán trở lại nhiều đường bay quốc tế thường lệ trên cả 2 chiều, như giữa VN và Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia...

Theo TTXVN