Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt Ajinomoto và hạt nêm hiệu Knorr

Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra, phát hiện điểm sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm quy mô lớn tại số nhà 1546E, ấp Phú Tân, xã Phú Cường, huyện Định Quán.



Tạm giữ 3 nghi phạm sản xuất bột ngọt giả ở quận 8

Bà Đinh Thị Đoan ở xã Sông Trầu Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện đóng gói giả nhãn hiệu bột ngọt Ajinomoto và hạt nêm hiệu Knorr. (Ảnh : TTXVN phát)



Ngày 5/1, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an thành phố Biên Hòa và một số huyện đã tiến hành kiểm tra, phát hiện điểm sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm quy mô lớn tại số nhà 1546E, ấp Phú Tân, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do bà Vũ Thị Hoa, sinh năm 1977, quê Nam Định, thường trú tại xã Phú Cường, làm chủ.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong nhà bà Hoa có một số lượng hàng hóa có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như: bột giặt hiệu Omo, Net, dầu ăn, mỳ tôm, các loại nước giải khát, bột ngọt, nước mắm, giấy vệ sinh, 2 máy ép nhiệt dùng để đóng gói sản phẩm và hàng trăm loại bao bì giả các nhãn hiệu bột ngọt trên thị trường.



Qua đấu tranh, bà Hoa khai nhận toàn bộ số hàng hóa hơn 2 tấn tại nhà không có hóa đơn chứng từ mua bán và nguồn gốc xuất xứ.



Số hàng hóa nói trên mua tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa về pha trộn, đóng gói, làm giả các thương hiệu trên thị trường rồi đưa đi tiêu thụ tại địa bàn các huyện Định Quán, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.



Khám xét tại những điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ hơn 10 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ và nhiều phương tiện dùng để đóng gói, bao bì, nhãn mác để xản xuất hàng giả.



Lực lượng công an đã niêm phong toàn bộ số lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.



Việc triệt phá đường dây sản xuất, làm giả hàng hóa, thực phẩm nói trên, là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Đồng Nai trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần ngăn chặn số lượng lớn hàng giả, kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Theo Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)