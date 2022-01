Thị trường bánh mứt Tết: Ít hàng, sức mua chậm

(GLO)- Từ đầu tháng Chạp, nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn TP. Pleiku bắt đầu bày bán bánh mứt phục vụ Tết. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên thị trường được dự báo sẽ kém nhộn nhịp hơn mọi năm rất nhiều. Do đó, người bán chỉ nhập hàng cầm chừng với phương châm bán hết đến đâu nhập về đến đó.





Ghi nhận tại nhiều cửa hàng, siêu thị, chợ trên địa bàn TP. Pleiku cho thấy, năm nay, nguồn hàng bánh mứt không phong phú, đa dạng bằng mọi năm. Số lượng hàng được bày bán cũng khá ít, ước lượng chưa bằng một nửa so với năm trước. Chủ yếu là các loại mứt truyền thống như: mứt dừa, gừng, tắc, táo, xoài; trái cây sấy dẻo, sấy giòn như ổi, hồng, cam, bưởi, nho, chà là với giá dao động trong khoảng 120-500 ngàn đồng/kg, cùng nhiều loại hạt dinh dưỡng như hạt dẻ, óc chó, mắc ca, điều, hạnh nhân, sachi… với giá 150-600 ngàn đồng/hộp.

Dự kiến sức mua bánh mứt Tết giảm khoảng 50% so với năm ngoái. Ảnh: Vũ Thảo



Bà Quách Thị Thúy Nga-chủ cửa hàng tiện lợi Bos Mart (77 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) cho biết: “Năm nay, số lượng chỉ bằng 1/3 so với năm trước. Lượng hàng nhập về đã giảm nhưng sức tiêu thụ cũng khá ì ạch”. Cũng theo bà Nga, nguyên nhân một phần do thu nhập của người dân giảm nên họ thắt chặt chi tiêu.



Trong khi đó, bà Phan Thị Ánh Lỹ-chủ cửa hàng Hồng Nhung (136 Trần Phú, TP. Pleiku) cho hay: Năm nay, dự báo tình hình tiêu thụ bánh mứt Tết sẽ giảm mạnh nên cửa hàng chỉ nhập mỗi loại một ít với số lượng giảm một nửa so với năm ngoái. Hiện giá cả các loại bánh kẹo, mứt Tết gần như không tăng. “Dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức tiêu thụ, từ khách sỉ đến khách lẻ, họ mua rất dè chừng. Thay vì trước đây, một đơn hàng của khách lẻ trung bình 1-2 triệu đồng thì nay giảm chỉ còn vài trăm ngàn cho đến 1 triệu đồng”-bà Lỹ nói.



Theo chị Trần Thị Thu Thủy (tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người hạn chế đi lại nên có sắm sửa nhiều bánh mứt cũng không dùng hết. Do đó, Tết năm nay, gia đình chị tiết kiệm, chỉ mua một ít mứt và bánh hộp đủ để thờ cúng.



Bên cạnh cam kết giữ giá ổn định, một số siêu thị, cửa hàng cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, tập trung vào các mặt hàng bánh, kẹo, mứt nhằm kích cầu tiêu dùng. Ông Trần Đình Lê-Giám đốc Siêu thị Vin Mart Pleiku-cho biết: Riêng mặt hàng bánh kẹo, mứt Tết, Siêu thị đã xây dựng kế hoạch dự trữ 3 tỷ đồng. Để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ khách hàng mua sắm, Siêu thị đang áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá 10-40% đối với nhiều mặt hàng bánh mứt Tết. Cùng với đó, chương trình tích điểm cũng được thực hiện thường xuyên, giúp khách hàng mua sắm tiết kiệm nhất. Đặc biệt, Siêu thị có những sản phẩm bánh hộp độc quyền của một số doanh nghiệp chỉ sản xuất riêng cho Vin Mart. Đây là lợi thế để thu hút khách hàng đến mua sắm dịp Tết. Hiện tại, tình hình tiêu thụ các mặt hàng này chưa tăng, nhưng dự báo sức mua sẽ tăng vào khoảng trước Tết 15 ngày.



Hiện Sở Công thương đã đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng phục vụ Tết, vận động các siêu thị, doanh nghiệp đầu mối tích cực đưa những ngành hàng thiết yếu, trong đó có bánh mứt phục vụ nhu cầu người dân vùng sâu, vùng xa với phương thức bán hàng lưu động và phân phối cho các hệ thống bán lẻ. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2022, toàn tỉnh sẽ tiêu thụ khoảng 1.200 tấn bánh kẹo, mứt các loại, với trị giá 180 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Sức mua dự kiến cũng sẽ giảm khoảng 50% so với mùa Tết năm ngoái.



VŨ THẢO