Sở Công thương tổng kết, đánh giá công tác năm 2021

(GLO)- Chiều 31-12, Sở Công thương Gia Lai tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 nhằm đánh giá công tác chuyên môn và hoạt động của các hội, đoàn thể năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song ngành Công thương tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng-chống dịch, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành đã đề ra. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 24.800 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm, tăng 10,13% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 76.581 tỷ đồng (đạt 92,19% kế hoạch, tăng 5,97% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 610 triệu USD (đạt 100% kế hoạch, tăng 5,17% so với cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 915 triệu USD (đạt 963,16% kế hoạch, tăng 10,16 lần so với cùng kỳ). Sở Công Thương đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19; tổ chức cung ứng hàng hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cho người dân; công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản được triển khai thường xuyên và liên tục, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử.



Trong năm, cán bộ, công chức, viên chức của ngành luôn nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Kết quả có 51 công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11 công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 50 công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Ngoài ra, công chức, viên chức của Sở đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động xã hội, nhân đạo… Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn được công đoàn thường xuyên quan tâm, thực hiện đảm bảo chế độ tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Lãnh đaọ Sở Công thương tặng giấy khen cho 6 tập thể vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Vũ Thảo



Tại hội nghị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã thống nhất phấn đấu cuối năm 2022 có 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, tập thể cơ quan được UBND tỉnh hoặc Bộ Công thương tặng cờ thi đua.



Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công thương đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 35 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.



VŨ THẢO