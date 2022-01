Hàng hóa dồi dào, sôi động kích cầu sắm Tết Nguyên đán 2022

Những ngày này, trên kệ hàng của nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích tại Cần Thơ đầy ắp các sản phẩm mang bao bì, mẫu mã Tết Nhâm Dần 2022. Mặc dù dự đoán sức mua sẽ giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp vẫn chuẩn bị lượng lớn hàng hoá phục vụ Tết và đồng loạt giảm giá để kích cầu tiêu dùng.





Theo một số đơn vị kinh doanh tại thành phố Cần Thơ dự đoán, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người tiêu dùng năm nay sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn, có xu hướng chỉ tập trung chủ yếu vào các mặt hàng cơ bản như hàng tươi sống, thực phẩm thiết yếu và một số mặt hàng có tính thời vụ như bánh kẹo, bia, nước giải khát, rượu…



Ðể kích cầu tiêu dùng, một số đơn vị đã tập trung vào các chương trình khuyến mại, tăng giá trị giỏ hàng bằng các quà tặng hấp dẫn nhằm chia sẻ với người tiêu dùng.





Người dân mua sắm Tết tại siêu thị. Ảnh: Bạch Cúc.



Bà Nguyễn Kim Cương - Phó Giám đốc ngành hàng Co.opmart Cần Thơ cho biết, để đảm bảo nguồn hàng phục vụ mua sắm tại chỗ, năm nay, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra tiếp tục tung dịch vụ giao giỏ quà Tết miễn phí xuyên Việt, rất phù hợp với tình hình dịch.



Việc mang Tết “xa” về “gần” hơn bằng những giỏ quà Tết đã tạo hiệu quả tốt, nhiều khách hàng cũng yên tâm hơn trong việc không thể sum họp cùng gia đình.



Bên cạnh đó, để thuận tiện cho việc mua sắm Tết, siêu thị đã bày trí lại không gian cho phù hợp, thuận “tầm mắt” khách hàng.



Theo kế hoạch, tổng giá trị hàng hoá dự trữ Tết quý I năm 2022 tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ tổng đạt 76,5 tỉ đồng, tuy nhiên, thực tế để đáp ứng nhu cầu phục vụ Tết cũng như ứng phó với dịch bệnh COVID-19, siêu thị dự trữ hàng hóa hơn 10% kế hoạch đã đề ra. Lượng hàng được nhập hàng ngày dao động từ 18 - 20 tỉ.



Các sản phẩm được trưng bày lên kệ. Ảnh: Bạch Cúc.



Tham gia vào thị trường Tết, tổng lượng hàng bình ổn Tết Nguyên đán đến quý I năm 2022 của Công ty CP Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ (C.T.C) là gần 30 tỉ đồng. Ngoài các mặt hàng bánh, kẹo, mứt Tết, công ty tập trung phục vụ người tiêu dùng thực phẩm tươi sống như thịt heo, cá, tôm…



Bà Trần Ngọc Diễm - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ (C.T.C) chia sẻ, hiện công ty có 8 điểm tham gia bình ổn giá.



Về phần cung cấp cho thị trường, đặc biệt là thịt heo, thì nhiều năm đã chuẩn bị nên đơn vị có kinh nghiệm. Mỗi lần đến dịp Tết Nguyên đán, công ty cũng ký hợp đồng với một số nông trường, trại chăn nuôi lớn nên nguồn hàng đảm bảo chất lượng, ổn định. Lượng khách mua đến đâu sẽ mổ lấy thịt đến đó, đảm bảo nguồn hàng hợp vệ sinh.



Người dân mua sắm Tết tại siêu thị. Ảnh: Bạch Cúc.



Theo khảo sát tại các siêu thị, mặc dù lượng hàng bán ra có giảm khoảng 10% so với cùng kỳ, nhưng hiện sức mua đã bắt đầu tăng, lượng hàng nhập vào đến nay tăng từ 10-20% so với kế hoạch nên sẽ không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá. Bên cạnh đó, các chương trình giảm giá, khuyến mại sẽ được thực hiện xuyên suốt cho đến những ngày cận Tết.



Tại siêu thị Go! Cần Thơ nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cao điểm Tết Nguyên đán, siêu thị sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng... Các chương trình đó được siêu thị áp dụng với hàng ngàn sản phẩm như bánh kẹo, mứt Tết, bia rượu, nước giải khát, đồ trang trí Tết, đồ gia dụng, điện tử, điện máy, quần áo thời trang…



Những giỏ quà Tết được trang trí bắt mắt nhằm thu hút khách hàng. Ảnh: Bạch Cúc.



Bà Nguyễn Ngọc Hà (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ, so với những năm trước thì năm nay mặt hàng nhiều hơn, phong phú hơn, giá cả cũng bình ổn, không có tăng. Về phía người tiêu dùng, bà rất yên tâm khi vào siêu thị mua sắm, hàng hóa chất lượng, không sợ hàng giả, hàng trôi nổi, giá cả hợp lý, vừa túi tiền, nhiều mặt hàng còn rẻ hơn bên ngoài.



Trước tình hình hàng hóa siêu thị, cửa hàng tiện ích nhập về phục vụ Tết số lượng lớn, để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ đã lập đoàn kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa phục vụ Tết và hàng hóa tham gia bình ổn giá.



Trong một tuần kiểm tra thực tế ghi nhận, hàng hóa dự trữ đủ đáp ứng cho nhu cầu thị trường trên địa bàn thành phố; không xảy ra tình trạng thiếu hàng, giá ổn định.



Hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đều được đảm bảo cung ứng kịp thời cho người dân an tâm mua sắm cho dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Bạch Cúc.



Ông Trần Hải Long - Phó Giám đốc Sở công thương TP.Cần Thơ thông tin, hầu hết các đơn vị đều xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cho đến hết quý I năm 2022 nên đảm bảo đầy đủ lượng hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân trên địa bàn.



Ông Long thông tin thêm, Sở cũng phối hợp với nhiều cơ quan chức năng, trong đó có quản lý thị trường, đảm bảo quá trình trong và sau Tết hàng hóa luôn luôn được dồi dào. Bên cạnh đó, Sở cũng có nhiều kênh để thông tin như là hàng tuần thông tin với nhau những mặt hàng nào còn thiếu để có thể phối hợp với những đơn vị, các tỉnh lân cận điều động các mặt hàng thiếu khi xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ.



“Chúng tôi cũng đề nghị các đơn vị, siêu thị luôn cập nhật văn bản của các cơ quan chức năng để tùy tình hình cấp độ dịch, chúng ta sẽ đưa ra những phương án kinh doanh cho phù hợp với từng thời điểm”, ông Long cho hay.



https://laodong.vn/kinh-te/hang-hoa-doi-dao-soi-dong-kich-cau-sam-tet-nguyen-dan-2022-997215.ldo

Theo Tạ Quang (LĐO)