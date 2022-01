Điện lực An Khê chú trọng nâng cấp lưới điện

(GLO)- Những năm qua, Điện lực An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện, từng bước nâng cao năng lực, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Điện lực An Khê quản lý địa bàn huyện Đak Pơ và thị xã An Khê với 35.963 khách hàng. Trong đó, có 34.870 khách hàng sử dụng điện 1 pha và 1.093 khách hàng sử dụng điện 3 pha. Năm 2021, Điện lực An Khê đã tập trung sửa chữa đường dây hạ áp, trạm biến áp và thay đường dây trung áp khu vực thị xã An Khê; hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực thị xã An Khê và huyện Đak Pơ; di dời 4 cột và 1 trạm biếp áp để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (mở rộng quốc lộ 19) đoạn qua địa bàn huyện Đak Pơ (mở rộng cầu Tà Ly)… Bên cạnh đó, Điện lực An Khê còn phối hợp với Ban Quản lý Dự án điện nông thôn miền Trung (CREB) thực hiện tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp tại thị xã An Khê. Theo đó, thay 39.075 m dây trung áp, 37.873 m dây hạ áp, lắp đặt 9 trạm biến áp có tổng công suất 1.050 kVA; đồng thời thu hồi 39.273 m dây trung, hạ áp. Tổng mức đầu tư hơn 37,6 tỷ đồng.

Điện lực An Khê chú trọng nâng cấp hệ thống lưới điện. Ảnh: An Phát

Theo ông Hồ An Bình-Giám đốc Điện lực An Khê, hoạt động nổi bật nhất của đơn vị trong năm 2021 là hoàn thành tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn 11 xã, phường ở thị xã An Khê trước thời gian theo kế hoạch đề ra. Theo đó, công trình khởi công ngày 15-11-2019 và dự kiến hoàn thành ngày 31-12-2021. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và triển khai nhiều biện pháp của Ban Quản lý Dự án CREB, Điện lực An Khê, đơn vị thi công và sự giúp đỡ của UBND thị xã An Khê, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đóng điện, đưa vào sử dụng sớm hơn gần 1 tháng. “Công trình đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng, từng bước hoàn thiện cấu trúc lưới điện phân phối của tỉnh; đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật-an toàn vận hành. Đồng thời, tạo tiền đề để từng bước phát triển lưới điện phân phối thông minh tại khu vực đông dân cư trong tỉnh nói chung và khu vực thị xã An Khê nói riêng”-ông Bình cho biết.

Điện lực An Khê quan tâm nâng cấp lưới điện, góp phần cung ứng nguồn điện ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân. Ảnh: An Phát

Ông Hồ An Bình-Giám đốc Điện lực An Khê: “Thời gian tới, Điện lực tiếp tục củng cố công tác kinh doanh điện năng, quản lý khách hàng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên giao. Chú trọng công tác giảm tổn thất điện năng, nâng cao giá bán điện bình quân; thực hiện tốt công tác thu ngân, giảm tồn nợ, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị về dịch vụ khách hàng của EVN và tập trung sửa chữa, cải tạo lưới điện; thay thùng công tơ mất an toàn. Đồng thời, tăng cường công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng”.

Tuyến đường điện 473-E43 cung cấp điện cho huyện Kông Chro đi qua khu dân cư tổ 2 và 3 phường An Phú (thị xã An Khê) được đầu tư cách đây gần 30 năm đã xuống cấp, nhiều đoạn dây chùng xuống gây mất an toàn, nhất là đối với những hộ dân sinh sống ở khu vực gần đường dây. Trước tình trạng đó, đầu tháng 12-2021, Điện lực An Khê đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án CREB, đơn vị thi công nâng cấp thay toàn bộ dây trần bằng dây bọc. Ông Đoàn Thanh Nga (tổ 2, phường An Phú) chia sẻ: “Đường dây điện được lắp đặt năm 1996. Toàn bộ khu dân cư tổ 2 và 3 sử dụng điện trạm hạ thế thuộc đường dây đi Kông Chro. Trước đây, mỗi khi đi ra vườn lao động tôi luôn có cảm giác bất an, nhất là khi mưa giông. Từ khi Điện lực An Khê nâng cấp đường dây, điện đã ổn định, ít hao tổn; người dân chúng tôi thì yên tâm hơn”.

Trước đây, người dân xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) thường dùng cây gỗ, cây tre để làm trụ kéo điện về sử dụng sinh hoạt, sản xuất nên nguy cơ mất an toàn rất cao. Trước tình hình đó, Điện lực An Khê từng bước đầu tư thay bằng trụ bê tông vững chắc. Ông Nguyễn Công Thư-Chủ tịch UBND xã Hà Tam-cho hay: “Vừa qua, Điện lực An Khê đầu tư cho xã 3 tuyến đường điện tại làng Hway, thôn 5-đoạn vào xóm Dừa và đường điện vào khu sinh thái đồi thông. Việc Điện lực An Khê chú trọng nâng cấp hạ tầng lưới điện và đưa điện về nông thôn không chỉ đảm bảo cho người dân có nguồn điện ổn định sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh mà còn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn”.