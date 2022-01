Công ty Điện lực Gia Lai: Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả

(GLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Theo đó, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án, chiến lược trong điều kiện bình thường mới để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu tổng sản lượng điện thương phẩm đạt cao nhất, giảm tỷ lệ tổn thất điện ở mức thấp nhất.





Ông Văn Đình Hậu-Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai-cho biết: “Năm 2021, Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao Công ty Điện lực Gia Lai quản lý đầu tư xây dựng 53 công trình với tổng kế hoạch vốn gần 165 tỷ đồng. Đến cuối năm, Công ty đã giải ngân 100% kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai 46 công trình sửa chữa lớn với tổng vốn 50 tỷ đồng, trong đó có 11 công trình lưới điện 110 kV, 32 công trình lưới điện trung hạ áp và 3 công trình phục vụ sản xuất”.

Kéo điện về khu tái định cư làng Dơ Nâu (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Hà Duy



Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng quan tâm thực hiện chế độ tiền lương, an toàn kỹ thuật, bảo hộ lao động, chăm lo đời sống cho người lao động. Trong năm 2021, Công ty đã giải quyết cho 17 cán bộ, công nhân viên nghỉ chế độ với tổng số tiền hỗ trợ là 2,1 tỷ đồng; giải quyết chế độ cho 48 trường hợp nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng sức với số tiền 262 triệu đồng; hỗ trợ các trường hợp là cán bộ hưu trí bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 30 triệu đồng.



Công tác tương trợ và an sinh xã hội là một trong những hoạt động được Công ty Điện lực Gia Lai đặc biệt chú trọng khi duy trì vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp mỗi người 15.000 đồng/tháng vào “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và từ thiện” và các đợt vận động ủng hộ đột xuất. Nhiều hoạt động tương trợ và an sinh xã hội đã được Công ty triển khai như: hỗ trợ Hội Người mù và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ Quỹ Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ trẻ em tỉnh; ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em... Trong năm, Công ty đã tặng 1 nhà tình nghĩa tại huyện Chư Prông; tặng ti vi, bàn ghế, hỗ trợ chi phí lắp điện chiếu sáng cho các hộ gia đình. Đặc biệt, Công ty vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp 1 ngày lương để hỗ trợ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với tổng số tiền là 300 triệu đồng, ủng hộ trang-thiết bị y tế cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 với số tiền 20 triệu đồng. Tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội và tương trợ năm 2021 trên 1 tỷ đồng.



Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai cho hay: Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Theo đó, Công ty đã xây dựng cụ thể phương án, chiến lược trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển lưới điện thông minh; đảm bảo an toàn trong lao động; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện; kiểm soát chặt chẽ các dự án năng lượng tái tạo; nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ điện. Theo đó, Công ty đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 1,241 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 4,36%; giá bán điện bình quân 1.895 đồng/kWh...

Năm 2022, ngành điện Gia Lai sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Ảnh: Hà Duy

Năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện được 1,195 triệu kWh, tăng 2% so với năm 2020. Giá bán điện bình quân đạt 1.896 đồng/kWh (trong đó, giá bán điện nội địa 1.889 đồng/kWh; giá xuất khẩu sang Campuchia 2.603 đồng/kWh). Công ty thực hiện gần 81.600 lượt kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý 3.332 vụ vi phạm sử dụng điện, sản lượng truy thu trên 21.000 kWh với số tiền bồi thường hơn 1,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công ty quyết tâm thực hiện sớm các giai đoạn trong công tác đầu tư, triển khai thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay khi dự án được phê duyệt; giao các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với địa phương để thực hiện. Trong sản xuất kinh doanh và quản trị, Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, khai thác, ứng dụng các chương trình, phần mềm trong công tác quản lý kỹ thuật như: PMIS, OMS2, SCADA, DMS; thực hiện bổ sung các thiết bị liên quan, hoàn thành hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối DAS (dự kiến hoàn thành trước ngày 30-6-2022).



Tại hội nghị người lao động năm 2022 của Công ty Điện lực Gia Lai, ông Nguyễn Thành-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung-nhận định: “Với những gì mà Công ty Điện lực Gia Lai đã làm được trong thời gian qua, tôi tin tưởng đơn vị sẽ đứng trong tốp 3 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung”.



HÀ DUY