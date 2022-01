Bộ Công Thương: Đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt

Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN và các đơn vị điện lực thường xuyên theo dõi tăng trưởng phụ tải điện, theo dõi các điều kiện vận hành hệ thống thị trường, cũng như đảm bảo vận hành và cung cấp điện.



Chủ động cung ứng điện, nước trong mùa khô hạn

Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương nói về cung ứng điện năm 2022. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)



Thông tin tại buổi Họp báo do Bộ Công Thương tổ chức chiều 17/1, ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực nhấn mạnh, việc cung ứng điện năm 2022 về cơ bản được đảm bảo mà không phải thực hiện cắt giảm điện (trừ trường hợp bất thường xảy ra và thời tiết cực đoan).



Theo ông Quang, Bộ Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện của toàn ngành điện năm 2022. Quyết định này dự kiến sản lượng điện sản xuất và mua của toàn hệ thống điện năm 2022 khoảng 275,5 tỷ kwh tăng khoảng 7,88 % so với năm 2021.



“Trong một số thời điểm có thể có hiện tượng quá tải cục bộ của lưới điện trung hạ thế, Bộ đã có chỉ đạo cụ thể đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan về các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo cung ứng điện được an toàn, ổn định cho cả năm,” ông Quang cho hay.



Ngoài ra, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN và các đơn vị điện lực thường xuyên theo dõi tăng trưởng phụ tải điện, theo dõi các điều kiện vận hành hệ thống thị trường, cũng như đảm bảo vận hành và cung cấp điện an toàn, ổn định tin cậy cho hệ thống điện của toàn đất nước...



Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc điều tiết nước các hồ thủy điện phục vụ phát điện và nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt ở hạ du cũng như chỉ đạo các đơn vị điện lực có kế hoạch đảm bảo nguồn nhiên liệu sơ cấp thường xuyên kiểm tra, củng cố các thiết bị để khắc phục các khiếm khuyết của nhà máy điện và lưới điện.



Các đơn vị tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, điều kiện để xử lý nhanh các sự cố, không để kéo dài, kể cả nguồn điện, lưới điện và tập trung hoàn thành các công trình lưới điện nhằm giải tỏa công suất của các nguồn năng lượng tái tạo cũng như giải tỏa công suất của nguồn thủy điện nhỏ



Cũng theo ông Trần Tuệ Quang, Bộ Công Thương dự kiến trong năm 2022 nguồn năng lượng tái tạo cung cấp khoảng 35,6 tỷ kwh, chiếm khoảng 13% tổng nhu cầu điện của hệ thống.



“Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo EVN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị liên quan phải tiếp tục có các giải pháp để khai thác hiệu quả các nguồn điện, bao gồm cả nguồn năng lượng tái tạo này”, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho hay.

Theo Đức Duy (Vietnam+)