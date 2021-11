Triển khai các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân xã Hà Bầu, Đak Krong

(GLO)- Ngày 24-11, Sở Công thương tỉnh Gia Lai có Công văn số 2272/SCT-QLTM về việc thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu cho Nhân dân trên địa bàn 2 xã Hà Bầu, Đak Krong (huyện Đak Đoa).





Theo đó, nhằm thực hiện tốt các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn 2 xã Hà Bầu, Đak Krong đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Sở Công thương đề nghị UBND huyện Đak Đoa khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Khu phong tỏa xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài



Kích hoạt và tổ chức triển khai thực hiện ngay Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27-8-2021 của UBND huyện Đak Đoa về đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 24-7-2021 của UBND huyện Đak Đoa. Đồng thời, chỉ đạo Ban quản lý chợ thị trấn Đak Đoa, 3 chợ xã trên địa bàn huyện, đặc biệt là chợ xã Nam Yang (chợ cận kề vùng dịch cấp độ 4) thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 5858/BYT-MT ngày 21-7-2021 của Bộ Y tế. Các hộ kinh doanh phải ký cam kết với tổ chức quản lý chợ tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng-chống dịch Covid-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.



Hộ kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu người lao động, làm việc tại cửa hàng do mình quản lý phải ký cam kết thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng-chống dịch Covid-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; quây ni lông tạo vách ngăn giữa khách hàng và người bán, cửa hàng với cửa hàng nhằm đảm bảo giãn cách phòng-chống dịch Covid-19; thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Khi phát hiện người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại chợ, thực hiện xử trí. Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, thực hiện việc đăng nhập và đánh giá trung thực mức độ an toàn Covid tại chợ cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.



Đối với chợ xã Nam Yang, oạt động giảm 50% công suất. Tổ chức lại các cửa hàng tại chợ cho người mua hàng di chuyển theo quy định 1 chiều (chiều vào, chiều ra khác nhau). Áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn bằng hẻ vào chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn (2 ngày/lần, 3 ngày/lần). Bố trí khu vực xếp hàng vào chợ có kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng theo quy định; thu, kiểm soát và quản lý thẻ vào chợ để kiểm soát mật độ người vào chợ đảm bảo quy định phòng-chống dịch, giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Đồng thời, bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời cho người lao động/làm việc, người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc được xác định mắc bệnh hoặc được xác định là người tiếp xúc vòng 1 (F1) hoặc người tiếp xúc vòng 2 (F2) khi đang làm việc tại chợ. Phòng/khu vực cách ly tạm thời phải đảm bảo các yêu cầu (trường hợp không thể bố trí phòng cách ly tạm thời thì phải bố trí một khu vực cách ly tạm thời tách biệt hoàn toàn với các khu vực bán hàng trong chợ).

Trong trường hợp thiếu nguồn cung ứng hàng hóa, UND huyện Đak Đoa liên hệ với Sở Công thương để huy động doanh nghiệp thực hiện phân phối, bán hàng trực tiếp, thành lập các điểm bán hàng, xe bán hàng lưu động tại các khu đông dân cư. Ảnh: Lê Lan



Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận hàng hóa gần cửa ra vào chợ; bố trí địa điểm, trang-thiết bị, nhân lực để khử khuẩn phương tiện, hàng hóa tại khu vực giao nhận hàng hóa nếu cần thiết; hạn chế tiếp xúc giữa người giao hàng và người nhận hàng; yêu cầu đơn vị và người giao hàng thực hiện đầy đủ thông điệp 5K, các yêu cầu phòng-chống dịch theo quy định và ghi lại thông tin người giao hàng, người nhận hàng, thời gian giao-nhận hàng...



Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban phối hợp công bố, thông báo đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của nhân dân về việc cung ứng hàng hóa thiết yếu. Thông báo các địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn 2 xã Hà Bầu, Đak Krong và các xã lân cận huyện Đak Đoa. Trong trường hợp địa phương thiếu điểm và nguồn cung ứng hàng hóa để đảm bảo phân phối hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn; UBND huyện Đak Đoa kịp thời liên hệ Sở Công thương để huy động doanh nghiệp thực hiện phân phối, bán hàng trực tiếp, thành lập các điểm bán hàng, xe bán hàng lưu động tại các khu đông dân cư. Đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án “đi chợ giúp dân trong mùa dịch Covid-19”.



KIỀU PHAN