Nhiều ưu đãi kích cầu thị trường quà tặng Ngày Phụ nữ 20/10

Đa dạng khuyến mãi quà tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Các cửa hàng hoa tươi trên phố Lương Định Của bày bán rất nhiều loại hoa cả trong nước và nhập ngoại. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)



Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay đến vào thời điểm thành phố Hà Nội vừa nới lỏng giãn cảnh xã hội. Thị trường quà tặng vì thế cũng bắt đầu sôi động trở lại với đa dạng thể loại mặt hàng cùng nhiều ưu đãi cho khách hàng lựa chọn.



Giá hoa tăng 20%, sức mua giảm



Từ đầu tuần, nhiều cửa hàng hoa trên các phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Lương Định Của... đã tất bật chuẩn bị phục vụ cho dịp lễ kỷ niệm ngày 20/10. Lượng khách mua hàng được ghi nhận đã tăng đáng kể so với những ngày thường thời điểm trước giãn cách xã hội, tuy nhiên so sánh với dịp lễ 20/10 năm ngoái thì sức mua lại giảm khoảng 30%.



Theo chia sẻ của nhiều chủ cửa hàng, dù mặt hàng quà tặng trên thị trường khá đa dạng song hoa tươi vẫn là lựa chọn được đông đảo khách hàng yêu thích bởi chi phí hợp lý và phù hợp với nhiều đối tượng. Năm nay, không khí mua bán tại các cửa hàng hoa tươi nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu tuần, giá tăng khoảng 20% với tùy loại hoa, trong đó cá biệt là hoa hồng Đà Lạt có giá 250 nghìn đồng/bó, gấp đôi so với ngày thường. Chia sẻ về giá hoa tươi năm nay, nhiều chủ cửa hàng hoa tại phố Lương Định Của cho biết bó hoa có giá phải chăng nhất cũng ở mức 350 nghìn/bó, những bó hoa, lẵng hoa đẹp và được trang trí tươm tất hơn có giá từ 500-600 nghìn đồng/bó.



“Sức mua dịp lễ 20/10 năm nay so với các năm giảm nhiều, khoảng từ 30-40%. Những sản phẩm được khách hàng ưa thích đa phần là các loại hoa nhập khẩu như cúc mẫu đơn hay hoa lan vàng mini...” chị Ngô Hồng An, chủ cửa hàng “Điện hoa Việt Pháp” số 29 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch cho hay.



Hoa hồng vẫn là lựa chọn yêu thích của phần đông khách hàng, với mức giá dao động từ 500-1 triệu đồng/giỏ hoa (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)



Theo đánh giá của nhiều chủ cửa hàng, lựa chọn được nhiều khách hàng yêu thích nhất vẫn là hoa hồng đỏ, với nhiều mức giá dao động từ 500-1 triệu đồng/lẵng hoa. Với những giỏ cắm hoa ngoại nhập dành cho đối tượng khách hàng có yêu cầu cao, giá thành có thể lên đến hơn 2 triệu đồng/lẵng hoa.



Đánh giá về sức mua bán của thị thường hoa tươi năm nay, nhiều chủ cửa hàng hoa chia sẻ rằng số lượng khách hàng mua hoa giảm so với những năm trước. Chủ cửa hàng Hoa Tươi Ngày Mới tại địa chỉ 65 Trần Xuân Soạn (Quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Cửa hàng mới mở lại chưa lâu sau khi có quyết định dỡ bỏ giãn cách, cộng thêm thời tiết mưa bão dẫn đến lượng khách hàng mua hoa là rất ít. Hy vọng trong những ngày sắp tới tình hình mua bán sẽ khởi sắc hơn.”



Thời trang, quà tặng khuyến mãi "khủng"



Bên cạnh mặt hàng hoa tươi, thị trường quà tặng năm nay còn ghi nhận sự sôi động, da dạng mẫu mã, chủng loại từ các cửa hàng thời trang cho đến mặt hàng mỹ phẩm, trang sức cao cấp.



Để hút khách hàng vào dịp 20/10, nhiều cửa hàng thời trang như Owen, Winny hay Twenty-5 đã treo biển giảm giá sâu lên đến 50% kèm những ưu đãi hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.



Hơn nữa, dịp lễ 20/10 năm nay lại đúng vào dịp Hà Nội đón đợt không khí lạnh sớm đầu tiên nên những sản phẩm quần áo mùa Đông cũng được nhiều khách hàng quan tâm.



“Thời tiết lạnh nên nhu cầu mua các sản phẩm quần áo thời trang Thu Đông đã tăng 30% so với năm ngoái,” chị Nguyễn Thị Quế, quản lý cửa hàng thời trang Winny khu vực miền Bắc cho biết.



Các sản phẩm của cửa hàng có giá thành dao động từ 500-600 nghìn đồng, đi kèm với nhiều chương trình giảm giá từ 30-50% và các ưu đãi như tặng khăn lụa, quần tất cho khách hàng khi mua bất kỳ mặt hàng nào tại cửa hàng.



Trong khi đó, các cửa hàng phân phối mỹ phẩm cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi cho khách hàng trong dịp lễ này. Nhiều bộ sản phẩm dầu gội, sữa tắm hay các sản phẩm trang điểm như son, đồ trang điểm và kem dưỡng da có giá bán giảm 30%-50% so với ngày thường.



Chị Trần Tố Uyên, quản lý của cửa hàng mỹ phẩm Sammi Shop tại địa chỉ 73 Chùa Bộc (quận Đống Đa) chia sẻ: “Lượng khách tăng nhiều kể từ đầu tuần với những lựa chọn chủ yếu là các bộ sản phẩm trang điểm, dưỡng da. Vì vậy, cửa hàng đã liên tục áo dụng nhiều đợt giảm giá sâu hay chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 vào những ngày cận dịp lễ 20/10”.



Các cửa hàng mỹ phẩm áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi như giảm giá, mua 1 tặng 1 nhằm thu hút khách hàng (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)



Bên cạnh đó, một trong những xu hướng được nhiều người lựa chọn năm nay là tìm mua quà tặng trên các website mua bán online như theflowers.vn, thegioisonmoi.vn, the perfume.vn,... để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí.



Trên nhiều diễn đàn, các trang mạng, trang thương mại điện tử đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với mức giá phải chăng cùng chi phí vận chuyển thấp. Đây là một trong những lý do khiến nhiều khách hàng lựa chọn dịch vụ quà tặng online cùng với vô vàn sản phẩm quà tặng đa dạng từ đồ trang điểm, nước hoa, phụ kiện quần áo đến các mặt hàng gia dụng như máy giặt, lò vi sóng...



Hình thức mua bán trực tuyến cũng giúp khách hàng nhận được tư vấn thông tin một cách chi tiết, qua đó dễ dàng đánh giá và đưa ra những lựa chọn hợp lý cho mỗi sản phẩm quà tặng.



Dù là mua ở hình thức nào, trực tiếp hay online thì nhiều khách hàng đều chia sẻ cảm nhận chung rằng giá cả thị trường các sản phẩm quà tặng dịp 20/10 năm nay giảm sâu cùng nhiều ưu đãi giúp cho họ có thêm nhiều lựa chọn để tặng được món quà ý nghĩa cho những người thân của mình.

