Sẽ trình thủ tướng gia hạn giá FIT các dự án điện gió chậm tiến độ

Hối hả công trình điện gió

Thi công dự án điện gió Nam Bình 1. (Ảnh minh họa: Hưng Thịnh/TTXVN)



Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã nhận được kiến nghị của một số địa phương và doanh nghiệp về việc gia hạn giá FIT (giá mua điện ưu đãi, cố định trong 20 năm) cho các nguồn điện gió đang triển khai, nhưng chưa kịp đưa vào vận hành công trình hoặc một phần công trình trước ngày 1/11/2021.



Lý do chậm là phần lớn các dự án bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19, dẫn đến thiếu nhân lực; vận chuyển thiết bị gặp khó khăn, cản trở; hoạt động kiểm tra, kiểm định công trình gián đoạn…



Bộ Công Thương đã tổng hợp các kiến nghị và sẽ sớm trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định vấn đề này, đại diện Bộ Công Thương cho biết.



Hiện nay, nhiều quy định pháp luật mới đã được ban hành và có hiệu lực như Luật Đầu tư 2020, Nghị định 31/2021 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Nghị định 25/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.



Do đó, việc lựa chọn nhà đầu tư phát triển các dự án điện gió cơ bản sẽ được thực hiện thông qua đấu thầu và đàm phán với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về giá mua bán điện theo khung giá do Bộ Công Thương ban hành.

