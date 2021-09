Gia Lai chủ động phòng dịch tại cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ

(GLO)- Chợ, trung tâm thương mại là những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh do tập trung đông người. Nhằm đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19, TP. Pleiku đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có quy định phân luồng ra vào cho người dân đến mua sắm.





Phân luồng một chiều vào chợ



Ông Bùi Kim Truyền-Phó Trưởng ban phụ trách Trung tâm Thương mại Pleiku-cho hay: Việc phân luồng một chiều sẽ kiểm soát được lượng người ra vào, đảm bảo đo thân nhiệt, khử khuẩn. Trung tâm Thương mại Pleiku có 4 cổng, khi thực hiện quy định này thì chỉ cho người dân ra vào 3 cổng. Theo đó, luồng đi vào là cổng trên đường Trần Phú và Nguyễn Thiện Thuật; luồng ra là cổng đường Duy Tân. Những ngày qua, người dân ra vào mua bán đã quen với việc phân luồng nên chấp hành rất tốt quy định này.



Tương tự, các cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu cũng đã triển khai phân luồng khách vào ra theo một chiều để phòng dịch. Bà Trương Thị Bửu-đại diện Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tam Ba-cho biết: Mỗi ngày, cửa hàng Tam Ba đón hàng trăm lượt khách ra vào. Từ khi trên địa bàn có dịch, cửa hàng đã thực hiện nghiêm theo sự hướng dẫn của ngành chức năng về phòng-chống dịch. Đơn vị bố trí nhân viên đứng trước cửa để hướng dẫn khách di chuyển một chiều khi đến mua sắm, đồng thời, giăng dây trước mỗi quầy để tạo khoảng cách nhất định. Bên cạnh đó, khi thanh toán tiền thì yêu cầu khách xếp hàng theo thứ tự, đứng giãn cách 2 m. “Khi mới thực hiện, nhiều người chưa quen. Tuy nhiên sau đó, họ rất ý thức việc này”-bà Bửu nói.

Khách xếp hàng tại quầy tính tiền ở cửa hàng Tam Ba. Ảnh: Vũ Thảo



Còn ông Phạm Quốc Thái-chủ cửa hàng bánh Tín Phát (20 Đinh Tiên Hoàng) thì cho hay: “Trước lối vào, chúng tôi đặt chai nước rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn khách di chuyển theo đúng luồng quy định và có bảng truyền thông hướng dẫn thông điệp 5K. Đồng thời, cửa hàng cũng đóng luôn lối vào bên trong quầy, khách mua chỉ cần yêu cầu nhân viên lấy hàng ra và tính tiền. Đối với nhân công làm việc tại chỗ, cửa hàng đã cắt giảm một nửa, chỉ còn 9 người”.



Tại một số chợ dân sinh, công tác phân luồng, đo thân nhiệt, khai báo y tế, quét mã QR code, phun khử khuẩn... được ban quản lý chợ nghiêm túc thực hiện. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với ban quản lý chợ, trung tâm thương mại tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân và tiểu thương nâng cao ý thức trong việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch.



Đảm bảo an toàn phòng dịch



Theo ông Bùi Kim Truyền, khi thành phố thực hiện giãn cách, Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku chỉ cho khoảng 200/600 tiểu thương buôn bán các hàng hóa thiết yếu được hoạt động. Đồng thời, tạo 30 mã QR dán tại cổng vào và nhiều vị trí khác để người dân, tiểu thương thực hiện quét mã khi vào mua sắm. Cùng với đó, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, 160 m2 bạt cho các tiểu thương để làm vách ngăn nhằm tạo khoảng cách an toàn; đồng thời yêu cầu mỗi tiểu thương phải mang kính chống giọt bắn, trang bị nước sát khuẩn. Ban Quản lý cũng đã phát loa truyền thông điệp 5K tới người dân và tiểu thương khi họp chợ.



“Ngoài các biện pháp trên, chúng tôi còn phối hợp với UBND phường Diên Hồng kiểm tra, xử phạt 4 trường hợp không chấp hành quy định phòng-chống dịch. Đặc biệt, Trung tâm Thương mại Pleiku được UBND thành phố hỗ trợ 52 triệu đồng lắp đặt 5 camera để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành của người dân cũng như truy vết khi không may có mầm bệnh. Trước đó, Trung tâm Thương mại Pleiku cũng đã yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện ký cam kết về việc thực hiện phòng-chống dịch Covid-19 và không tự ý tăng giá, bán đúng giá niêm yết”-ông Truyền cho hay.

Người dân được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Vũ Thảo



Tiểu thương Nguyễn Thị Hồng Thảo chia sẻ: “Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku đã trang bị bài bản các bạt chắn giọt bắn, khẩu trang, nước sát khuẩn và thực hiện cho người dân quét mã QR giúp chúng tôi yên tâm hơn khi giao dịch mua bán”.



Chợ Phù Đổng cũng đã thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch theo hướng dẫn của UBND thành phố. Ông Nguyễn Văn Linh-Phó Trưởng ban Quản lý chợ Hoa Lư-Phù Đổng-cho biết: Để đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch, đơn vị đã triển khai tuyên truyền đến các tiểu thương và người dân nâng cao ý thức thực hiện 5K. Đồng thời, lắp đặt 2 modem wifi để phục vụ cho việc quét mã QR khi người dân tới mua sắm. Hàng đêm, tổ chức phun khử khuẩn khu vực chợ và thu gom rác thải đưa đến nơi quy định. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với phường Phù Đổng và phường Hoa Lư kiểm tra nếu người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy định sẽ xử lý. “Trong một vài ngày đầu thực hiện giãn cách, tại chợ Hoa Lư và Phù Đổng đã xảy ra tình trạng người dân mua bán khá đông và không thực hiện thông điệp 5K. Tuy nhiên, sau khi phối hợp với UBND các phường kiểm tra, xử phạt một số trường hợp nên mọi người đã chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch khi đến mua sắm”-ông Linh nói.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Để đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch bệnh, thành phố đã tổ chức các cuộc họp và có văn bản hướng dẫn lực lượng chức năng phối hợp với ban quản lý các chợ, siêu thị xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa. Cụ thể, thực hiện phân luồng lối ra vào tại cơ sở kinh doanh hợp lý, khoa học; triển khai cho các tiểu thương ký cam kết thực hiện phòng-chống dịch bệnh. Đặc biệt, phải tự trang bị đầy đủ kính chắn giọt bắn, đồ bảo hộ; thực hiện kẻ vạch giãn cách giữa người bán và người mua, có vách ngăn điểm thu ngân, quây bạt giữa các quầy hàng để tạo khoảng cách an toàn. Đồng thời, bố trí tăng cường cán bộ hướng dẫn người dân đến mua sắm đảm bảo biện pháp phòng-chống ngay từ khu vực để xe, lối ra vào và trong cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó, trang bị camera giám sát người ra vào chợ, tăng cường việc sử dụng mã QR nhằm giúp công tác truy vết của cơ quan chức năng được nhanh chóng.



“Khi áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã rà soát, quy định cụ thể các mặt hàng thiết yếu được kinh doanh, điều chỉnh giảm lượng khách trong cùng một thời điểm, đảm bảo giữ khoảng cách 2 m và thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, mức độ an toàn tại các chợ, cơ sở kinh doanh. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định phòng-chống dịch theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương, nhân viên siêu thị. Qua chỉ đạo và hướng dẫn của thành phố, các siêu thị, ban quản lý chợ cũng đã thực hiện tốt việc áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch. Tiểu thương và người dân cũng đã ý thức chấp hành nghiêm các quy định và ủng hộ thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách nhằm phòng-chống dịch bệnh có hiệu quả”-Chủ tịch UBND thành phố thông tin.



VŨ THẢO - HỒNG THƯƠNG