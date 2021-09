Đà Nẵng: Phát hiện hơn 40.000 hộp bánh kẹo không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa tạm giữ 43.463 hộp bánh kẹo phục vụ cho dịp Tết Trung thu, đều là những sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.



Gia Lai: Tạm giữ 6.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Tạm giữ 43.463 đơn vị sản phẩm bánh kẹo không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: DMS



Sáng 21.9, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Bộ Công Thương cho biết, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra đột xuất đối với 1 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố và tạm giữ tổng cộng 43.463 đơn vị sản phẩm sản phẩm là bánh, kẹo do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.



Theo Tổng cục QLTT, trong gần 2 tháng qua, thành phố Đà Nẵng vừa trải qua thời gian giãn cách xã hội, chính quyền thành phố đang từng bước nới lỏng nhiều hoạt động nhằm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.



Bên cạnh việc phân bổ lực lượng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng vẫn luôn tăng cường công tác giám sát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.



Qua công tác thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin, ngày 20.9, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra đột xuất đối với địa điểm kinh doanh số 37 đường Nhơn Hòa 5, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.



Tại thời điểm kiểm tra, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ tổng cộng 43.463 đơn vị sản phẩm là bánh, kẹo các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.



Các loại bánh này thường không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe cho người sử dụng.



https://laodong.vn/kinh-te/da-nang-phat-hien-hon-40000-hop-banh-keo-khong-ro-nguon-goc-955816.ldo

Theo CƯỜNG NGÔ (LĐO)