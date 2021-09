Bình Định: Một giáo viên livestream mua bán lan 26,5 tỉ đồng chưa đăng ký thuế

Cục Thuế tỉnh Bình Định đã thực hiện rà soát các cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh mua bán lan trên địa bàn 2 huyện Hoài Ân, An Lão chưa đăng ký thuế.





Ngày 7-9, Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa có văn bản gửi Chi cục Thuế khu vực Hoài Nhơn – Hoài Ân – An Lão về việc chuyển thông tin đối với cá nhân có hoạt động mua bán lan trên các trang mạng xã hội chưa đăng ký thuế.



Cô giáo Đào Thị Kim Thạch trong một lần livestream trên Facebook để bán lan.



Cụ thể, thời gian vừa qua, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã thực hiện rà soát các cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, qua đó phát hiện rất nhiều cơ sở kinh doanh mua bán lan trên địa bàn 2 huyện Hoài Ân, An Lão chưa đăng ký thuế. Trong đó có một cơ sở kinh doanh lan tại địa chỉ 17 Trần Hưng Đạo, khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân - do bà Đào Thị Kim Thạch (ngụ địa phương) làm đại diện – chưa đăng ký thuế.



Qua xác minh tài khoản giao dịch bán hàng và hình thức bán hàng bằng livestream trên Facebook, từ tháng 1-2017 đến nay, số tiền phát sinh qua giao dịch ngân hàng của bà Đào Thị Kim Thạch là gần 26,5 tỉ đồng.



Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã giao Chi cục Thuế khu vực Hoài Nhơn – Hoài Ân – An Lão tổ chức làm việc với bà Đào Thị Kim Thạch để hướng dẫn, hỗ trợ việc chấp hành chính sách thuế và thực hiện công tác quản lý thuế theo quy định. Đồng thời thực hiện rà soát và cảnh cáo đến các cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn chưa đăng ký thuế.



Được biết, bà Đào Thị Kim Thạch hiện đang là giáo viên âm nhạc của một trường Tiểu học trên địa bàn huyện Hoài Ân. Ngoài thời gian đứng lớp, bà Thạch thường xuyên livestream trên Facebook để quảng cáo, bán lan cho khách hàng trên toàn quốc.

Theo ĐỨC ANH (NLĐO)