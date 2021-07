Trên 160 tỷ đồng đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện

(GLO)- Năm 2021, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai xây dựng và cải tạo 50 dự án điện trên địa bàn tỉnh, trong đó 33 dự án khởi công mới và 17 dự án chuyển tiếp; tổng số vốn bố trí là trên 160 tỷ đồng.





Công ty Điện lực Gia Lai không ngừng đầu tư lưới điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ảnh: Hà Duy

Tính tới thời điểm này, đã có 16 dự án hoàn thành; 18 dự án đang lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán; 16 dự án đang trong quá trình thi công. Giá trị giải ngân đến đầu tháng 7-2021 là trên 90 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch, cao hơn 21,3% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao (35%).



Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng điện áp cung cấp cho khách hàng, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và tin cậy, năm 2021, Công ty Điện lực Gia Lai còn triển khai thi công 51 công trình sửa chữa lớn, hiện đã phê duyệt quyết toán 31 công trình với 33,13 tỷ đồng, đạt 66,3% kế hoạch vốn năm 2021, cao hơn 36,3% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao (30%).



HÀ DUY