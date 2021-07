Hạn chế nhân viên giao hàng thiết yếu trên TMĐT: Bộ Công Thương lên tiếng

Việc hạn chế nhân viên giao, nhận hàng thiết yếu của các sàn thương mại điện tử phần nào cắt đứt chuỗi lưu thông từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Trước tình trạng này, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị Bộ Công Thương tạo điều kiện cho các sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển phân phối hàng hóa thiết yếu được hoạt động.



Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị tạo điều kiện cho các sàn TMĐT và đơn vị vận chuyển phân phối hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Cường Ngô



Tháo gỡ khó khăn logistic thương mại điện tử, đảm bảo lưu thông hàng hoá



Sáng 27.7, Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội thì việc cung ứng nông sản, hàng hóa thiết yếu tại khu vực TPHCM và các tỉnh phía Nam chịu áp lực rất lớn.



Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã cùng các sàn thương mại điện tử (TMĐT) phối hợp, lên phương án kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong vận chuyển hàng hóa thiết yếu, tăng cường nguồn cung hàng hóa, giảm áp lực cho thành phố.



Cụ thể, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 6 sàn TMĐT lớn tại Việt Nam triển khai các chương trình, hoạt động đẩy mạnh bán các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như rau củ quả, lương thực, thực phẩm để cung ứng kịp thời cho người dân tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.



Theo nhận định của sàn TMĐT Voso (Tổng công ty Bưu chính Viettel Post), nông sản là mặt hàng đặc thù, do khâu bảo quản và vận chuyển khắt khe hơn các mặt hàng thông thường.



Để đảm bảo được độ tươi ngon, cần vận chuyển bằng xe lạnh, thời gian giao tối đa không quá 2 ngày mới có thể giữ được chất lượng tốt nhất của sản phẩm. Để đảm bảo được các tiêu chuẩn đó, doanh nghiệp đã đầu tư thêm xe lạnh và tăng tuần suất chuyến tại các điểm đầu nối.



Tuy nhiên, việc giao hàng chặng cuối - tới tay người tiêu dùng vẫn có khó khăn nhất định khi một số khu vực bị hạn chế đi lại do giãn cách xã hội. Vì vậy, có thể sẽ có những đơn hàng giao chậm trễ hơn thông thường.



"Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi sẵn sàng đổi 1-1 với những đơn hàng giao có dấu hiệu hư hỏng, không đạt chất lượng cam kết", đại diện Viettel Post chia sẻ.



Tạo điều kiện cho các sàn TMĐT và đơn vị vận chuyển phân phối hàng hóa thiết yếu



Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, trước tình trạng số lượng đơn hàng tăng đột biến do tình hình dịch COVID-19, cộng với việc có nhiều khu vực bị phong tỏa và cách ly trên cả nước, các sàn TMĐT đã gặp nhiều khó khăn trong khâu giao hàng cho người dân.



Tình trạng này đã được dự đoán là có khả năng xảy ra đối với Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong trường hợp buộc phải thực hiện quy định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.



Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có văn bản kiến nghị với Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương, đề xuất phương án cung ứng hàng hóa cho TPHCM và các tỉnh phía Nam về việc tạo điều kiện cho các sàn TMĐT và đơn vị vận chuyển phân phối hàng hóa thiết yếu.



Đồng thời, đề xuất xây dựng cơ chế, hoặc các chính sách cụ thể cho TMĐT để có thể phát huy tối đa lợi thế phương thức này; cần có chỉ đạo cụ thể về một điểm tập trung nhận hàng để đảm bảo việc giao vận và quy tắc an toàn phòng chống dịch.



"Thời gian qua, việc hạn chế nhân viên giao nhận hàng hóa TMĐT hoạt động (khác với hình thức vận chuyển người và shipper công nghệ) đã phần nào cắt đứt chuỗi lưu thông từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng, khiến nhu cầu của người dân tập trung đến các siêu thị, chợ truyền thống tăng, kéo theo nguy cơ lây nhiễm ở khu vực công cộng cao.



Với việc xây dựng tổ chức phương án trên, một mặt, cơ quan địa phương vẫn quản lý được nhân viên giao nhận thương mại điện tử thông qua các sàn TMĐT và các công ty giao nhận thương mại điện tử đăng ký.



Mặt khác, vẫn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu của của người dân, hạn chế việc người dân ra đường và giảm áp lực đối với hệ thống phân phối truyền thống trong bối cảnh dịch bệnh", đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho hay.



Hiện tại, Cục này đang phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng phương án trên, một mặt đảm bảo đúng các quy định an toàn chống dịch, mặt khác đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân và tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, phân phối hàng hóa.

Theo CƯỜNG NGÔ (LĐO)