Gia Lai sản xuất công nghiệp tăng hơn 17%

(GLO)- Sáng 30-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện hơn 11.090 tỷ đồng (đạt 44,72% kế hoạch, tăng 17,38% so với cùng kỳ năm 2020); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện hơn 36.146 tỷ đồng (đạt 43,03% so với kế hoạch và tăng 10,78% so với cùng kỳ năm ngoái); kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 315 triệu USD (đạt 51,64% kế hoạch, tăng 25,84% so với cùng kỳ năm 2020).

Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, đặc biệt công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách hành chính, hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư dự án về lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đảng ủy kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác Đảng, công tác kiểm tra giám sát ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Sở Công thương tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu theo chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh giao. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đảng giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

VŨ THẢO