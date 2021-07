Danh mục các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều người dân ra đường không có lý do chính đáng, đi mua những mặt hàng không thiết yếu... đã bị xử phạt. Vậy danh mục các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 gồm những gì?





Ảnh minh hoạ: Thanh Ngọc.



Nếu người dân ra đường trong thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16 mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng về lỗi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".



Kể từ ngày 9.7, đã có nhiều trường hợp người dân TPHCM ra ngoài đường và bị phạt với những lý do không chính đáng như gọi điện người quen không được nên đi tìm, đi tập thể dục, đi mua đồ ăn (ớt)...



Do đó, nhiều người dân hiện nay đang thắc mắc, liệu những loại hàng hóa, dịch vụ nào là thiết yếu và được chấp nhận làm lí do chính đáng để ra đường trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16?



Liên quan vấn đề này, trong Công văn Số: 2601/VPCP-KGVX ban hành ngày 3.4.2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 đã nêu rõ: Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Theo đó, các dịch vụ, mặt hàng thiết yếu gồm:



Các siêu thị, chợ dân sinh, các cửa hàng tiện lợi, tiện ích chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu gồm: thực phẩm tươi sống: thịt (các sản phẩm từ thịt), thủy sản (các sản phẩm từ thủy sản), rau, củ, quả (các sản phẩm từ rau, củ, quả), trái cây, trứng (các sản phẩm từ trứng).



Hàng công nghệ phẩm: Bánh, kẹo; muối; bột nêm; gia vị; nước mắm; đường; dầu thực vật; Sữa các loại; Mỳ gói các loại và một số mặt hàng lương thực, thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân; Nước uống, nước ngọt đóng chai, lon, thùng.



Lương thực: gạo, vừng, đậu, ngô, khoai, sắn; bột, tinh bột (các sản phẩm từ bột, tinh bột).



Các nhu yếu phẩm cần thiết: khẩu trang, sản phẩm dùng để tẩy rửa, diệt côn trùng, vệ sinh cá nhân, nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh.



Các mặt hàng kim khí, điện máy phục vụ các hoạt động của gia đình, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh (vật tư ngành điện dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, điện tử, vật tư ngành nước, vật tư nguyên liệu xây dựng, ...).



Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được phép hoạt động gồm: siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, tiện ích, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh trái cây, chuỗi cửa hàng kinh doanh nông sản, thực phẩm (chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu).



Đồng thời, còn có các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh.



Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas khí đốt.



Thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.



Nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp.



Dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình.



Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng, thanh toán điện tử, xuất, nhập khẩu hàng hóa.



Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ vận chuyển, bảo vệ.



Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang; Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải và xử lý môi trường.



Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nêu trên trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cần hạn chế di chuyển, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu và hướng dẫn của ngành Y tế.

https://laodong.vn/ban-doc/danh-muc-cac-mat-hang-dich-vu-thiet-yeu-trong-thoi-gian-ap-dung-chi-thi-16-932024.ldo

Theo KHÁNH LINH (LĐO)