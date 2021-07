Cơ sở sản xuất cà phê hiệu "con chồn thượng hạng" chứa 80% đậu nành

Cơ quan chức năng xác định có đến 80% hàm lượng đậu nành trong cà phê hiệu "con chồn thượng hạng" do một cơ sở ở An Giang sản xuất.





Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Khanh Em (SN 1973; ngụ phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của phụ nữ này là chủ hộ kinh doanh "Ngọc Sang" sản xuất trà và cà phê.





Bao bì nhãn hiệu "Con chồn Ngọc Sang thượng hạng" tại cơ sở do Khanh Em làm chủ





Theo điều tra ban đầu, Khanh Em bắt đầu hoạt động sản xuất cà phê bột "Ngọc Sang cho sáng tạo" từ năm 2016 và cà phê hiệu "Con chồn Ngọc Sang thượng hạng" (dạng cà phê bột) từ năm 2017. Tuy nhiên, vì muốn giữ "mối" tiêu thụ và có lợi nhuận nhiều hơn, Khanh Em đã chỉ đạo cho nhân viên hạ thấp chất lượng bằng cách trộn 80% đậu nành và 20% cà phê để sản xuất đưa ra thị trường tiêu thụ với 2 loại cà phê này.





Chủ cơ sở sản xuất cà phê hiệu con chồn thượng hạng đã bị bắt tạm giam



Trong tháng 11 và 12-2020, đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 và số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP Long Xuyên tổ chức kiểm tra hộ kinh doanh và điểm sản xuất trà, cà phê của Khanh Em thì phát hiện và tạm giữ gần 5.500 gói cà phê "con chồn thượng hạng" có tổng giá trị gần 130 triệu đồng để đưa đi giám định.



Theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP HCM, 2 sản phẩm cà phê này chứa thành phần cafein không phù hợp với TCVN 5251-2015 (chỉ tiêu hàm lượng cafein chỉ từ 0,0010% đến 0,027%).

