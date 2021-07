Cắt điện đường dây 110 kV Pleiku-Diên Hồng: Cần sự chia sẻ của người dân

(GLO)- Từ ngày 12 đến 19-7, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ tiến hành cắt điện, cô lập đường dây 110 kV Pleiku-Diên Hồng để thi công Trạm biến áp (TBA) 110 kV Ia Grai và nhánh rẽ. Thời gian cắt điện kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Vì vậy, Công ty Điện lực Gia Lai rất cần sự đồng thuận và chia sẻ của doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn.





Công ty Điện lực Gia Lai đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Ảnh: Hà Duy

Dự án TBA 110 kV Ia Grai và nhánh rẽ thuộc Dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (dự án thành phần 2, giai đoạn 1 (KfW3.1) do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung (NPMU) quản lý dự án và Công ty Điện lực Gia Lai quản lý vận hành. Dự án với quy mô: xây dựng mới TBA 110/35/22 kV–2x25 MVA (giai đoạn này lắp đặt máy biến áp 25 MVA); xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn từ TBA 500 kV Pleiku đến TBA 110 kV Ia Grai với chiều dài 32,2 km; đường dây 110 kV mạch đơn từ TBA 110 kV Ia Grai đến TBA 110 kV Đức Cơ với chiều dài 24,4 km và đường dây 35,22 kV đấu nối sau trạm Ia Grai.



Đến nay, hạng mục TBA 110 kV Ia Grai và đường dây 110 kV từ TBA này đến TBA 110 kV Đức Cơ đã hoàn thành, đóng điện và đưa vào vận hành. Hạng mục đường dây 110 kV từ TBA 500 kV Pleiku đến TBA 110 kV Ia Grai đang được NPMU khẩn trương triển khai thi công trong tháng 7-2021. Theo thiết kế được duyệt, đoạn tuyến từ vị trí 06a đến 16a (dài 3,5 km) nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) và xã Ia Sao (huyện Ia Grai) sẽ thực hiện cải tạo đường dây 110 kV Pleiku-Diên Hồng từ 1 mạch lên 2 mạch. Do đó cần thiết phải thực hiện cắt điện đường dây 110 kV Pleiku-Diên Hồng liên tục 8 ngày đêm (từ ngày 12 đến 19-7).



Ông Trần Niên Thủy-cán bộ Phòng Điều độ (Công ty Điện lực Gia Lai) cho biết: Nhằm lên kế hoạch cắt điện thi công tối ưu, phù hợp với yêu cầu thực tế thi công công trình, NPMU phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung tổ chức khảo sát hiện trường, lập phương án thi công, tính toán vận hành khi cắt điện. Phương án cắt điện cũng đã được các nhà máy điện đang vận hành trong khu vực, Công ty Điện lực Gia Lai và Sở Công thương đồng thuận.



Theo tính toán, trong thời gian cắt điện vào ban ngày (từ 7 giờ đến 17 giờ), các nhà máy điện, công trình điện mặt trời mái nhà phải khống chế phát lên lưới tối đa 40% công suất lắp đặt; vào ban đêm (từ 17 giờ đến 7 giờ hôm sau), khi nguồn điện mặt trời ngừng phát, phụ tải tăng cao, trong trường hợp các nhà máy thủy điện không có nước thì phải khống chế (cắt phụ tải) với mức phù hợp (mức khống chế tối đa khoảng 45% phụ tải dự báo).

Công ty Điện lực Gia Lai sẽ cắt điện đường dây 110 kV Pleiku-Diên Hồng trong 8 ngày để thi công dự án Trạm biến áp 110 kV Ia Grai và nhánh rẽ. Ảnh: Hà Duy



Để đáp ứng tiến độ thi công, trả lưới đúng kế hoạch của các cấp điều độ, NPMU và đơn vị thi công huy động lực lượng công nhân cùng trang-thiết bị máy móc khá lớn và gấp rút triển khai liên tục cả ngày lẫn đêm. Quá trình thi công cũng gặp khá nhiều khó khăn như: tuyến đường dây ngang qua rẫy cà phê và đất của các hộ dân nên phải tuyên truyền, vận động hoặc tuyến đường dây đi qua địa hình đồi núi hiểm trở. Bên cạnh đó, Gia Lai đang bước vào mùa mưa nên biện pháp thi công chủ yếu phải làm thủ công, thời gian cắt điện có thể kéo dài. Do đó, các vấn đề về an ninh trật tự tại công trình được tăng cường tối đa và kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn đối với con người cũng như thiết bị.



Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ đảm bảo nguồn điện cung cấp cho khu vực huyện Ia Grai, Đức Cơ; chống quá tải đường dây 110 kV Diên Hồng-Chư Sê; đồng thời, nâng cao khả năng truyền tải nguồn công suất của các nhà máy điện, đảm bảo linh hoạt trong cấp điện các mạch vòng trung áp giữa các TBA 110 kV lân cận, tăng cường mức độ dự phòng cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện trong khu vực.



Ông Trần Niên Thủy cho hay: “Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, đảm bảo thời gian đóng điện khôi phục lại tuyến đường dây 110 kV Pleiku-Diên Hồng theo kế hoạch để không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian cắt điện để thi công, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ, đồng thuận của chính quyền địa phương, các nhà máy điện, đơn vị sản xuất kinh doanh và người dân trong khu vực”.



HÀ DUY