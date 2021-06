Ngành Công thương: Phấn đấu giá trị sản xuất năm 2021 đạt 24.800 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 30-6, Sở Công thương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.





Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt hơn 11.090 tỷ đồng (đạt 44,72% kế hoạch, tăng 17,38% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 36.146 tỷ đồng (đạt 43,03% kế hoạch, tăng 10,78% so với cùng kỳ năm 2020); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 315 triệu USD (đạt 51,64% kế hoạch, tăng 25,84% so với cùng kỳ năm ngoái).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo



Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Công thương đã tích cực thực hiện phương án giải cứu nông sản; tích cực kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng 17 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.



6 tháng cuối năm 2021, Sở Công thương đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phát triển công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp nhà máy phát triển ổn định; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy mới, các dự án nâng công suất, các dự án điện gió đi vào hoạt động đúng tiến độ.



Bên cạnh đó, triển khai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong và ngoài nước...; phấn đấu năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.800 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 84.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 610 triệu USD.



VŨ THẢO