Giá vật liệu tăng cao: Doanh nghiệp xây dựng gặp khó

(GLO)- Giá vật liệu xây dựng (VLXD) tăng cao không chỉ khiến thị trường VLXD rơi vào ảm đạm mà còn làm cho các công trình xây dựng bị đội vốn, cả chủ đầu tư và nhà thầu đều gặp không ít khó khăn.

Giá liên tục tăng

Tiếp sau đà tăng phi mã của mặt hàng sắt thép, cát, đá, từ đầu tháng 5 đến nay, giá nhiều loại hàng nội-ngoại thất trong xây dựng cũng bắt đầu nhích lên. Khảo sát giá trên thị trường cho thấy, chỉ riêng giá sắt thép đã có mức tăng trên 40%, còn mặt hàng đá, gạch, xi măng, cát… tăng 5-20%. Không riêng gì vật liệu thô có mức tăng chóng mặt, mà hàng vật liệu hoàn thiện, vật tư ngành điện nước và trang trí nội-ngoại thất cũng tăng 5-7%. Cụ thể, ở thời điểm ổn định, giá sắt dao động quanh mức 12,5 ngàn đồng/kg, đến cuối tháng 4 đã lên 16 ngàn đồng/kg và hiện tại là 20,5 ngàn đồng/kg; đá cấp phối tăng từ 270 ngàn đồng/m3 lên khoảng 350 ngàn đồng/m3; cát tăng từ 200 ngàn đồng/m3 lên 240 ngàn đồng/m3; gạch, đá ốp lát tăng thêm khoảng 5 ngàn đồng/m2; sơn nước tăng 15-18%; hàng ống nhựa tăng thêm 10%...

Một cửa hàng bán VLXD trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1978/VP-CNXD ngày 17-5-2021 thông báo ý kiến của UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất đưa VLXD là cát, đá xây dựng vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá theo quy định, thời gian thực hiện trước ngày 20-7-2021. Đồng thời, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý Thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra theo thẩm quyền các cơ sở khai thác, kinh doanh vật liệu cát, đá xây dựng và một số VLXD khác có giá tăng đột biến, ảnh hưởng đến thị trường VLXD, nhà thầu thi công và tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Ông Mai Thanh Phong-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Mai Thiên Phúc-cho hay: "Ban đầu, mức tăng chỉ vài phần trăm, đến giờ có loại đã tăng đến 40%. Giá nhập vào liên tục biến động nên chúng tôi phải nhiều lần điều chỉnh giá bán. Nhiều chủ thầu xây dựng dân dụng và người dân có ý định xây nhà đã tạm hoãn việc mua sắt thép, vật liệu, khiến đầu ra ảm đạm. Không chỉ tăng giá mà nhiều loại vật liệu như đá, cát không đủ nguồn cung do nhu cầu của các dự án xây dựng lớn hút hàng trong cùng một thời điểm".

Giá VLXD tăng đột biến khiến công trình nhà ở của người dân cũng rơi vào cảnh khó khăn do “đội” vốn so với dự toán ban đầu. Anh Trần Đức Huy (tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay: Căn nhà hơn 200 m2 của anh đang bước vào giữa giai đoạn xây dựng thô. Khi lên dự toán xây dựng, anh đã tính thêm 10% chi phí trượt giá. Tuy nhiên, với đà tăng chóng mặt của giá VLXD như hiện nay thì gia đình anh đã phải bù thêm một khoản tiền khá lớn. “Khi bắt đầu đổ móng thì giá sắt thép đã tăng, sau đó đến các loại vật liệu, vật tư điện nước cũng tăng. Theo tính toán của nhà thầu, ước tính căn nhà sẽ tăng thêm khoảng 300 triệu đồng khi hoàn thiện”-anh Huy nói.

Ảnh hưởng đến doanh nghiệp xây dựng

Theo tính toán của các nhà thầu, với đà tăng giá VLXD như hiện nay thì các doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu tư nhân coi như cầm chắc khoản lỗ. Ông Nguyễn Thành Tâm-Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt-cho biết: “Hiện tại, giá thép đã tăng tới 40% so với thời điểm trước. Giá VLXD tăng đã tác động lớn đến các công trình ký hợp đồng trọn gói có thời gian ngắn, không kịp điều chỉnh. Còn những công trình có thời gian thi công dài thì vẫn được điều chỉnh theo từng thời điểm”.

Nhiều công trình bị ảnh hưởng bởi giá VLXD tăng cao. Ông Nguyễn Kim Đại-Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh-cho hay: Giá VLXD chiếm khoảng 50-60% giá trị công trình, còn lại là chi phí nhân công. Giá VLXD tăng cao đã tác động không nhỏ đến các gói thầu đang triển khai, đặc biệt là những công trình hợp đồng trọn gói. "Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Hội Xây dựng tỉnh đánh giá những khó khăn của các doanh nghiệp ngành xây dựng trong bối cảnh giá cả VLXD leo thang và tác động của dịch Covid-19. Sắp tới, Hội sẽ đề xuất với tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng vượt qua khó khăn"-ông Đại thông tin thêm.

Còn ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thì cho hay: Theo các doanh nghiệp, giá thép tăng đột biến trong thời gian qua là do giá nguyên liệu đầu vào từ nguồn nhập khẩu tăng cao, dẫn đến nhiều mặt hàng VLXD khác đội giá theo. Còn đá xây dựng tăng cao là do nguồn cung đang tập trung khối lượng hàng rất lớn cho các dự án điện gió trong tỉnh. Do đó, cùng một thời điểm các dự án này đã hút một khối lượng đá quá lớn khiến nguồn cung trên thị trường eo hẹp. Khi giá các loại VLXD tăng cao như vậy thì các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng chịu nhiều bất lợi. “Trong trường hợp chủ đầu tư là nhà ở tư nhân chỉ khoán công thì không ảnh hưởng đến nhà thầu. Còn đối với những công trình đầu tư công đã ký hợp đồng trọn gói thì nhà thầu bị lỗ. Vì vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã nắm bắt tình hình và sẽ có văn bản kiến nghị UBND tỉnh tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng”-ông Tuấn cho biết thêm.