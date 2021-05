Pleiku: Nhu cầu mua sắm tăng trong dịp lễ

(GLO)- Những ngày qua, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), sức mua hàng hóa trên thị trường tăng khoảng 50% so với ngày thường. Để đảm bảo an toàn trong việc mua sắm của người dân, tất cả các nơi mua bán tập trung đông người đều đã kích hoạt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.





Sức mua tăng mạnh



Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người hoãn các chuyến đi chơi xa. Do đó, tại các cửa hàng, siêu thị bán lẻ, sức mua tăng mạnh so với ngày thường. Ông Võ Ngọc Trọng-Giám đốc Siêu thị VinMart Pleiku-cho biết: “Doanh số bán hàng tăng khoảng 36% so với ngày thường. Chúng tôi cũng đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng”.



Tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku, sức tiêu thụ hàng hóa ghi nhận mức tăng đến 50% so với những ngày bình thường. Theo bà Châu Hoàng Thy-Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku, mỗi ngày, Siêu thị đón khoảng 4.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm.

“Dịp lễ vừa qua trùng với thời điểm hệ thống siêu thị Co.op Mart triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhân kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là đợt khuyến mãi giảm giá lớn với mức giảm giá mạnh hơn 2.500 sản phẩm thuộc các ngành hàng thực phẩm, hóa phẩm, đồ dùng may mặc và dụng cụ nhà bếp”-bà Thy cho hay.

Người dân mua sắm tại các siêu thị tăng cao trong dịp lễ. Ảnh: Vũ Thảo



Tương tự, trong 4 ngày lễ, Siêu thị Điện máy Xanh (279 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) đón 700 lượt khách/ngày, sức mua tăng 200% so với ngày bình thường.



Đảm bảo an toàn phòng dịch



Bà Châu Hoàng Thy cho biết: Siêu thị Co.op Mart Pleiku luôn duy trì các hoạt động phòng-chống dịch như: bắt buộc khách hàng đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giãn khoảng cách tối thiểu. Ngoài ra, còn thường xuyên sát khuẩn dụng cụ, tay vịn cầu thang và xịt khuẩn khu vực mua sắm vào cuối ngày.



Tương tự, ông Võ Ngọc Trọng thì cho hay: Siêu thị là nơi mua sắm tập trung đông người. Do đó, chúng tôi luôn thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài việc thực hiện các hướng dẫn về phòng-chống dịch, VinMart còn xây dựng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa để ứng phó với tình hình dịch bệnh.



Theo ông Bùi Kim Truyền-Phó Trưởng ban Quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku, trong mấy ngày lễ vừa qua, lượng người đi chợ cũng giảm nhiều. Ước lượng trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người vào chợ mua sắm. “Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch, Ban Quản lý cử lực lượng đứng chốt tại 4 cổng ra vào chợ để nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định như: bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Bên cạnh đó, liên tục phát loa trong chợ và phối hợp với UBND phường Diên Hồng thường xuyên tuyên truyền trên loa xe phát khu vực chợ nhằm nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh và người dân”-ông Truyền nói.



VŨ THẢO