Vietnam Expo 30: Cơ hội xuất khẩu hàng tiêu dùng Việt Nam

Để xuất khẩu ngày càng tăng trưởng, các doanh nghiệp phải biết tận dụng cơ hội qua những chia sẻ trực tiếp từ Amazon nhằm xây dựng những thương hiệu mạnh cho quốc gia và hàng hóa, sản phẩm.



Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ. (Nguồn: vinanet.vn)



Trong khuôn khổ Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (Vietnam Expo), chiều 14/4, tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội 91 Trần Hưng Đạo đã diễn ra hội thảo “Cơ hội xuất khẩu hàng tiêu dùng Việt Nam cùng Amazon” do Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) và Amazon Global Selling đồng tổ chức.



Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VACOD cho biết Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam hiện nay có hàng nghìn hội viên ở cả 3 miền với các lĩnh vực, ngành nghề đa dạng.



Thời gian qua, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn vượt qua khó khăn; trong đó doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thuộc VACOD nói riêng đã góp phần không nhỏ thông qua những phương thức xuất khẩu mới để phù hợp với thực tế. Vì vậy, hội thảo là cơ hội giúp doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn và cùng nhau nắm bắt cơ hội mới thông qua nền tảng của Amazon.



Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nếu như trước kia cái tên Amazon vẫn còn khá xa lạ với đa số doanh nghiệp trong nước thì từ năm 2020 trở lại đây nhiều doanh nghiệp đã xây dựng thành công thương hiệu khi song hành cùng Amazon thông qua thương mại điện tử với phương thức xuất khẩu xuyên biên giới.



Tuy nhiên, để xuất khẩu ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững, bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng các doanh nghiệp phải biết tận dụng cơ hội qua những chia sẻ trực tiếp từ Amazon nhằm xây dựng những thương hiệu mạnh cho quốc gia và hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp.



Bà Đào Thu Hà, đại diện Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chơ thương mại (Vinexad) cho hay Hội chợ Vietnam Expo năm nay được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến bởi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ngay sau lễ khai mạc đã đón nhận hàng nghìn lượt khách tham quan, thể hiện sự quan tâm từ đại đa số doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.



Song hành cùng Vietnam Expo, điểm mới của hội thảo lần này là sự kết hợp giữa doanh nghiệp xuất khẩu với kênh bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử Amazon.



Vinexad kỳ vọng Amazon sẽ mang đến cho doanh nghiệp trong nước nhiều hơn nữa cơ hội bán hàng trực tuyến bởi đây là nền tảng hỗ trợ cho giao dịch thương mại rất hiệu quả và đã khẳng định được uy tín với khách hàng quốc tế.



Theo ông Trịnh Khắc Toàn, Giám đốc Amazon Global Selling Việt Nam khu vực phía Bắc, trong 5 năm vừa qua, sự phát triển vượt bậc của các nhà bán hàng từ các quốc gia khác trên nền tảng của Amazon cũng như các sàn thương mại điện tử trên thế giới có sự phát triển vượt bậc và dự kiến năm 2021 sẽ phát triển lên đến hơn 25%.



Để có sự phát triển vượt bậc như vậy là nhờ các nền tảng thương mại điện tử trên thế giới và Amazon Global Selling đã mở cửa nền tảng thương mại điện tử với những nhà bán hàng xuyên biên giới trên toàn cầu.



Ông Trịnh Khắc Toàn cho biết thêm so với việc bán hàng truyền thống, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử giúp những cá nhân, doanh nghiệp có thể rút ngắn được nhiều công đoạn trong quá trình xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ so với một mô hình bán lẻ truyền thống.



Thông qua nền tảng của Amazon, doanh nghiệp xuất khẩu có thể đem những sản phẩm của mình đến trực tiếp người tiêu dùng bởi đây là một "sân chơi" toàn cầu. Do đó, khi đã là đối tác bán hàng trên Amazon, doanh nghiệp cũng được ví như một đối tác bán hàng tiếp cận với thị trường toàn cầu với 18 website trên thế giới, 27 ngôn ngữ khác nhau và tiếp cận khách hàng trên 200 quốc gia.

