Một lượng mủ cao su khổng lồ chảy sang Trung Quốc, giá cao su tăng trong 9 tháng liên tiếp

Một lượng cao su khổng lồ đã "chảy" sang Trung Quốc do nhu cầu tiêu thụ cao su của nước này tăng vọt, giúp giá cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng liên tiếp trong 9 tháng liền.





Cập nhật giá cao su hôm nay 24/4 mới nhất



Theo khảo sát, giá cao su tại Việt Nam từ đầu năm đến nay không có nhiều biến động, tại Bình Phước, giá cao su hôm nay 24/4 mua tại vườn và nhà máy dao động trong khoảng 315 - 325 đồng/độ mủ.



Tại Bình Dương, giá cao su hôm nay 24/4 dao động trong khoảng 315 - 325 đồng/độ mủ.



Hiện, giá cao su SVR 20 đang ở mức 25.206 đồng/kg; giá cao su SVR L đạt 39.297 đồng/kg; giá cao su SVR GP đạt 25.677 đồng/kg.



Theo thống kê của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 10 ngày giữa tháng 4/2021, giá cao su trên các sàn giao dịch khu vực châu Á có dấu hiệu giảm do dịch Covid-19 bùng phát, gây ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư.



Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), ngày 19/4/2021, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2021 giao dịch ở mức 222,4 Yên/kg (tương đương 2,05 USD/kg), giảm 7,3% so với ngày 9/4/2021, nhưng tăng 53% so với cùng kỳ năm 2020.



Tại sàn SHFE Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 19/4/2021, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2021 giao dịch ở mức 13.370 NDT/tấn (tương đương 2,05 USD/ kg), giảm 2,8% so với ngày 9/4/2021, nhưng tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2020.



Tại Thái Lan, ngày 19/4/2021 giá cao su RSS 3 chào bán ở mức 62,8 Baht/kg (tương đương 2,01 USD/kg), giảm 3,2% so với ngày 9/4/2021, nhưng tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2020.



Đáng chú ý, nguồn cung cao su toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu container vận chuyển.





Nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc giúp giá cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng liên tiếp trong 9 tháng liền. Ảnh: I.T



Trung Quốc nhập lượng khủng, giá cao su Việt Nam tăng trong 9 tháng liền



3 tháng đầu năm 2021, cao su là một trong những mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng vô cùng ấn tượng. Một trong những nguyên nhân là do Trung Quốc nhập khẩu một lượng khổng lồ, trong khi nhu cầu cao su từ Ấn Độ, Mỹ cũng tăng, kéo theo giá cao su tăng liên tiếp trong 9 tháng liền.



Chỉ tính riêng trong tháng 3/2021, nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt mức kỷ lục trong vòng 4 năm trở lại đây nhờ kinh tế nước này phục hồi mạnh.



Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp của Trung Quốc tháng 3/2021 đạt 711.000 tấn, trị giá 1,25 tỷ USD, tăng 17,9% về lượng và tăng 40% về trị giá so với tháng 3/2020.



Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu 1,79 triệu tấn cao su, trị giá 3,05 tỷ USD, tăng 8% về lượng và tăng 22,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Trung Quốc "ăn" hàng mạnh khiến xuất khẩu cao su và giá cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng.



Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2021, xuất khẩu cao su của cả nước đạt 111.920 tấn, trị giá 196,08 triệu USD, tăng tới 84,4% về lượng và tăng 124,7% về trị giá so với tháng 3/2020.



Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt 406.470 tấn, trị giá 674,66 triệu USD, tăng 77,4% về lượng và tăng 102,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Tại thị trường chính Trung Quốc, trong tháng 3/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc chiếm 65,18% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 72.950 tấn, trị giá 121,51 triệu USD, tăng 114,7% về lượng và tăng 162% về trị giá so với tháng 3/2020.



Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 290.160 tấn cao su, trị giá 463,07 triệu USD, tăng 103,1% về lượng và tăng 128% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc tháng 3/2021 trung bình ở mức 1.666 USD/tấn, tăng 4,3% so với tháng 2/2021 và tăng 22% so với tháng 3/2020.



Nhu cầu cao su thế giới phục hồi kéo theo giá cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2017, đạt bình quân 1.752 USD/tấn trong tháng 3/2021, tăng tới 21,8% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là tháng tăng giá xuất khẩu thứ 9 liên tiếp của mặt hàng cao su.



Không chỉ ở Trung Quốc, xuất khẩu cao su của Việt Nam cũng tăng ở nhiều thị trường như Ấn Độ, Mỹ...



Cụ thể, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Ấn Độ tháng 3/2021 đạt 8.200 tấn, trị giá 15,56 triệu USD, tăng 72,8% về lượng và tăng 115,4% về trị giá so với tháng 3/2020.



Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ 20.450 tấn cao su, trị giá 37,02 triệu USD, tăng 43,5% về lượng và tăng 70,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Tại thị trường Mỹ, trong 2 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 10 cho Mỹ, đạt 8.450 tấn, trị giá 14,64 triệu USD, tăng 16,5% về lượng và tăng 37% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Mỹ chiếm 3,1%, tăng nhẹ so với mức 2,49% của 2 tháng đầu năm 2020.



Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết, nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 2/2021, mang lại kỳ vọng hồi phục thị trường hàng hóa sau đại dịch Covid-19, trong đó có cao su.



Ngoài ra, Mỹ đã chính thức thông qua gói hỗ trợ, kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD. Đây được xem là cú hích tâm lý cực lớn đối với các thị trường.



Đây là một trong những biện pháp kích thích kinh tế lớn nhất lịch sử của Mỹ, qua đó cũng thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Trong những tháng tới, nhu cầu nhập khẩu cao su của Mỹ dự báo sẽ phục hồi.

https://danviet.vn/mot-luong-mu-cao-su-khong-lo-chay-sang-trung-quoc-gia-cao-su-tang-trong-9-thang-lien-tiep-20210424103923005.htm

Theo KHÁNH NGUYÊN (Dân Việt)