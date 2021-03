Thị trường online: Nhiều tiềm năng

(GLO)- Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc phát triển thị trường qua kênh online vừa giúp doanh nghiệp đảm bảo kế hoạch kinh doanh vừa hỗ trợ khách hàng tiếp cận với sản phẩm.

Doanh số bán hàng online của nhiều siêu thị tăng đáng kể, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Vũ Thảo

Gia tăng khách hàng tiềm năng



Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (hẻm 656 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho hay: “Khi bắt tay vào kinh doanh sản phẩm dược liệu của Tây Nguyên, tôi xác định, ngoài việc xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm, vấn đề tìm đầu ra ổn định sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài. Tuy nhiên, nếu bán trực tiếp tại cửa hàng thì vẫn chưa đủ nên tôi bắt đầu đăng bài lên trang Facebook và một số sàn thương mại điện tử. Từ đó, lượng khách hàng tìm đến ngày một nhiều hơn”.



Cũng sớm nhận thấy nguồn khách hàng tiềm năng từ kênh online, chị Nguyễn Thị Hà-chủ cơ sở trà mãng cầu xiêm Minh Hưng Phát (xã Ia Vê, huyện Chư Prông) ngày càng chú trọng đến việc quảng bá, đăng sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, fanpage.

Theo chị Hà, muốn xây dựng cửa hàng bài bản thì phải mất rất nhiều chi phí đầu tư và quảng cáo. Những cơ sở kinh doanh nhỏ như chị đang hướng đến việc xây dựng gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, đăng bài bán hàng qua Facebook, Zalo... Kênh bán hàng này vừa hiệu quả, lại tiếp cận với khách hàng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Nhờ đó, nguồn khách hàng tiềm năng ngày một tăng.

“Vừa qua, tôi trở thành thành viên của nhóm Cộng đồng nông nghiệp minh bạch ở TP. Hồ Chí Minh trên Facebook. Nhờ đó, việc tiêu thụ sản phẩm tăng khá mạnh nhờ uy tín của nhóm”-chị Hà phấn khởi nói.



Thay đổi để thích ứng



Anh Đào Duy Hiệp-Giám đốc Hợp tác xã Hạc giấy từ thiện Chư Pưh-cho rằng: Thời gian qua, Hợp tác xã bán hàng trực tiếp song song với phát triển thị trường qua kênh online. Kinh doanh online không những phù hợp với thời đại công nghệ phát triển mà còn mang nhiều lợi ích trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

“Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ qua kênh online chiếm khoảng 50% doanh số bán hàng. Sắp tới, Hợp tác xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP qua các sàn thương mại điện tử, nhất là OCOP Gia Lai tại địa chỉ http://ocopgialai.vn, Postmart.vn”-anh Hiệp cho biết.

Ngoài bán hàng trực tiếp, nhiều doanh nghiệp còn triển khai các chương trình bán hàng online qua Facebook để giúp khách hàng mua sắm thuận tiện hơn. Ảnh: Vũ Thảo

Tương tự, chị Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) chia sẻ: “Trong năm 2020, các hoạt động xúc tiến thương mại qua kênh truyền thống như hội chợ triển lãm, kết nối tiêu thụ sản phẩm… không được thường xuyên tổ chức. Do đó, Hợp tác xã đã bắt đầu đẩy mạnh quảng bá và bán hàng trên website, sàn Sendo, Lazada, OCOP Gia Lai…”.



Theo ông Trần Văn Trong-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai, đối với các sản phẩm mới, sản phẩm khởi nghiệp thì việc đưa hàng vào hệ thống phân phối hiện đại hoặc mở cửa hàng sẽ không hề dễ, bởi các bạn trẻ khởi nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về vốn. Chính vì vậy, mở rộng mạng lưới bán hàng qua kênh online nhằm đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng, tiêu thụ sản phẩm. Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì kênh online sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.



Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Vinh-Trưởng phòng Kế hoạch và Đào tạo thuộc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) cho biết: Sự phát triển của công nghệ đã giúp người tiêu dùng dễ dàng thao tác trong việc tìm kiếm, so sánh mua hàng từ các trang mạng xã hội và website bán hàng, sàn thương mại điện tử. Do đó, doanh nghiệp cần xem nó phù hợp với hoạt động của mình như thế nào để có ứng dụng hợp lý, hiệu quả.

VŨ THẢO