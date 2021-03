PC Gia Lai: Đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2021

Vào mùa khô, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, bơm tưới cho cây trồng... của người dân tăng cao. Theo đó, PC Gia Lai đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.



PC Gia Lai: Khuyến cáo hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa dịch Covid-19

PC Gia Lai tạo điều kiện đấu nối dự án điện mặt trời mái nhà

PC Gia Lai cải tạo, sửa chữa lưới điện phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân



Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng của tỉnh Gia Lai ước đạt gần 500.000 ha, trong đó tập trung chủ yếu vào các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như: cao su (100.000 ha), cà phê (80.00 ha), tiêu (11.500 ha), mỳ (55.000 ha), ngô (53.000 ha)… Đây là cơ sở quan trọng hướng tới công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu. Chính vì vậy, việc đảm bảo nguồn điện phục vụ cho nhu cầu bơm, tưới trong cao điểm mùa khô hàng năm luôn là một bài toán khó mà PC Gia Lai phải quyết tâm giải quyết.



Năm nay, dự báo công suất cực đại của tỉnh Gia Lai vào mùa bơm tưới đạt khoảng 330 MW; sản lượng điện đạt khoảng 3,95 triệu kWh/ngày. Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong cao điểm mùa khô 2021, ngay từ đầu năm, PC Gia Lai đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo công tác nguồn điện phục vụ cho nhu cầu bơm, tưới. Đó là đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp lưới điện các đường dây 472 Biển Hồ, đường dây 476 Hbông Chư Sê, Chư Pưh, cân pha hơn 320 trạm biến áp phụ tải để nâng cao khả năng cấp điện và giảm tổn thất điện năng. Trước mùa bơm tưới, PC Gia Lai đã kịp thời đóng điện các công trình được khởi công bổ sung vào cuối năm 2020 với quy mô xây dựng mới hơn 48,2 km đường dây hạ áp, hơn 22,2 km đường dây trung áp, nâng dung lượng 03 trạm biến áp phụ tải, lắp đặt mới hơn 65 trạm biến áp phân phối.



Bên cạnh đó, PC Gia Lai thường xuyên kiểm tra, phát quang để đảm bảo an toàn hành lang tuyến, tăng cường kiểm tra ban đêm để phát hiện các khiếm khuyết trên lưới, các vị trí bị rò điện, kiểm tra các vị trí thường xảy ra sự cố như cầu chì phân đoạn trục chính và phụ tải lớn, đo nhiệt độ các mối nối, có kế hoạch xử lý nếu có các hiện tượng bất thường khi phụ tải tăng cao.



Vào mùa khô, nhu cầu sử dụng điện để bơm tưới nước cho cây trồng của người dân tăng cao



Trong cao điểm mùa khô, hàng loạt máy bơm đồng thời hoạt động, các TBA thường bị quá tải dẫn đến Aptomat bảo vệ tự động cắt để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện sẽ dẫn đến tình trạng mất điện. Nhờ nắm bắt được công suất phụ tải cao điểm mùa khô, PC Gia Lai đã hoán chuyển các MBA non tải và quá tải, khắc phục trình trạng quá tải cục bộ tại các trạm biến áp phụ tải khu vực bơm tưới, bảo đảm cấp điện ổn định, đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng.



Trong quý I/2021, PC Gia Lai cũng đã lên kế hoạch vệ sinh đường dây và TBA bằng nước cách điện áp lực cao không cắt điện để ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến khả năng bơm tưới cây trồng. Đồng thời, Công ty đã triển khai thực hiện gần 60 công tác sửa chữa nóng trên đường dây đang mang điện, nhờ đó giảm thời gian gây mất điện cho hơn 18.000 khách hàng, đặc biệt là khách hàng tại các vùng bơm tưới. Ngoài ra, PC Gia Lai cũng đã linh hoạt trong việc thay đổi phương thức vận hành của các đường dây cấp điện cho các vùng bơm tưới thuộc các TBA 110kV Pleiku E41, 110kV Diên Hồng E42, 110kV Đức Cơ, 110kV Chư Sê E50, 110kV Mang, trạm trung gian Hàm Rồng F19, Trà Bá F7, Chư Păh F33,… nhằm đảm bảo hệ thống điện được vận hành an toàn, kinh tế, liên tục và ổn định, đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng.



Để hạn chế tối đa sự cố cũng như khắc phục sự cố điện lưới một cách nhanh chóng nhất, PC Gia Lai luôn bố trí CBCNV túc trực tại các đơn vị, đội xe, kho vật tư, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị dự phòng cần thiết để chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra. Thông qua đầu số của Trung tâm chăm sóc khách hàng 19001909, PC Gia Lai luôn phối hợp chặt chẽ với khách hàng trong việc xác minh, phân loại cũng như xử lý sự cố để hạn chế tối đa thời gian mất điện cho khách hàng.



Tuy vậy, để góp phần cùng ngành điện cung ứng đủ điện trong mùa khô 2021 thì sự phối hợp, hỗ trợ của các khách hàng sử dụng điện là hết sức quan trọng. Khách hàng cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tránh lãng phí đối với các thiết bị điện, dụng cụ điện sinh hoạt gia đình như đèn chiếu sáng, quạt điện, máy điều hòa… hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm.





https://cpc.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/Tin-tuc-chi-tiet/articleId/44750

Theo Văn Thiện (cpc.vn)