Loại quả nơi nào ở Việt Nam cũng trồng đắt hàng ở châu Âu, giá lên tới 3.192,9 Eur/tấn

Dù chỉ đứng thứ 55 trong số các thị trường xuất khẩu chuối sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) nhưng điều đáng mừng là giá chuối xuất khẩu của Việt Nam sang EU trong năm 2020 tăng đáng kể, đạt 3.192,9 Eur/tấn.





Xuất khẩu chuối sang EU được lợi về giá



Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), chuối là một trong những loại trái cây được tiêu thụ nhiều ở châu Âu, điều này tạo cơ hội cho các quốc gia có thế mạnh về xuất khẩu chuối.



Thống kê của Eurostat cho thấy, nhập khẩu chuối (kể cả chuối lá, tươi hoặc khô - mã HS 0803) của EU27 trong 11 tháng năm 2020 đạt 7,7 triệu tấn, trị giá 5,26 tỷ Eur (tương đương 6,36 tỷ USD), tăng 3% về lượng và tăng 1,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.



Giá nhập khẩu bình quân chuối của EU27 đạt 683 Eur/tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019.



Ecuador, Colombia, Costa Rica, Bỉ, Hà Lan là 5 quốc gia xuất khẩu chuối nhiều nhất vào EU. Tỷ trọng nhập khẩu từ các thị trường này đều chiếm trên 10% tổng lượng nhập khẩu của EU27.



Đáng chú ý, lượng và trị giá EU27 nhập khẩu chuối từ các thị trường này đều tăng, chỉ có giá nhập khẩu bình quân là giảm.



Trong đó, giá giảm mạnh nhất là thị trường Hà Lan đạt 765,8 Eur/tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2019.



Hiện, Việt Nam là thị trường cung cấp chuối lớn thứ 55 cho EU27. Tuy nhiên, lượng và trị giá nhập khẩu chuối từ Việt Nam giảm mạnh trong 11 tháng năm 2020.



Theo thống kê, xuất khẩu chuối của Việt Nam sang EU27 chỉ đạt 0,014 nghìn tấn.



Đáng chú ý, trong khi giá nhập khẩu bình quân chuối từ các thị trường chính đều giảm thì giá nhập khẩu bình quân từ Việt Nam tăng mạnh và ở mức rất cao, đạt 3.192,9 Eur/tấn, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2019.





Tiềm năng xuất khẩu chuối sang EU rất lớn sau EVFTA. Trong ảnh: Sơ chế, phân loại chuối tại Công ty Út Huy (Long An). Ảnh: I.T



Tiềm năng xuất khẩu chuối lớn



Tại châu Âu, chuối rất được người tiêu dùng ưa chuộng do có tác dụng tốt cho sức khỏe.



Vì vậy, chuối là loại trái cây tươi số một được nhập khẩu vào châu Âu, tuy nhiên chuối có sản lượng nhỏ ở khu vực châu Âu, nên chuối phụ thuộc nhiều vào nguồn cung bên ngoài.



Ở Việt Nam, chuối dễ trồng và được xem là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng và có nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU27 trong thời gian tới.



Theo ghi nhận của Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại – Bộ Công Thương (VITIC) năm 2019, chuối chiếm hơn 19% tổng diện tích cây trồng ăn quả với diện tích trên 100.000ha và có sản lượng tiêu thụ khoảng 1,4 triệu tấn/ năm. Với số lượng này, Việt Nam đứng hàng thứ 14 trên thế giới về diện tích chuối.



Nắm bắt được tiềm năng xuất khẩu chuối sang châu Âu, hiện, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đang tích cực sản xuất theo tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu của EU.



Được biết, từ cuối năm 2020, Hợp tác xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã xuất khẩu những container chuối đầu tiên vào thị trường EU và được người tiêu dùng EU đón nhận tích cực.



Dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4 tới, hợp tác xã sẽ xuất qua EU khoảng 4 đến 5 container chuối già Nam Mỹ (tương đương 80 - 100 tấn).

