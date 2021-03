Khẩn trương hoàn thành Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2

(GLO)- Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2 đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối tháng 3-2021.



Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2 có chiều dài tuyến 209 km đi qua địa phận 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai. Trong đó, đoạn qua Gia Lai có chiều dài 41,509 km với 99 vị trí trụ móng (Chư Păh 46 trụ, Ia Grai 44 trụ và TP. Pleiku 9 trụ). Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2 đã hoàn thành việc đào và đổ móng. Hiện tại, đơn vị thi công đang triển khai dựng cột và kéo dây.

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 2 (đơn vị thi công) triển khai dựng cột. Ảnh: Hà Duy

Ông Nguyễn Đức Tuyển-Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung-cho biết: “Chúng tôi yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện để đảm bảo tiến độ đề ra. Các đơn vị tư vấn, giám sát phải bố trí đủ lực lượng để giám sát, nghiệm thu theo khối lượng. Nếu có vướng mắc thì kịp thời thông tin để phối hợp xử lý. Trong khi đó, đơn vị quản lý vận hành cử cán bộ tham gia nghiệm thu kỹ thuật, phối hợp cắt điện để thi công các khoảng giao chéo với lưới điện hiện có”.



Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2 thuộc nhóm công trình năng lượng cấp đặc biệt (nhóm A) do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung được giao quản lý Dự án. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.606 tỷ đồng.

Được biết, đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2 đi qua nhiều vị trí giao chéo với lưới điện 110 kV. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, ngày 5-1-2021, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai cắt điện các đường dây có liên quan ở những thời điểm phù hợp.

Ông Nguyễn Đức Tùng-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Điều độ (Công ty Điện lực Gia Lai) thông tin: “Để thi công đường dây qua Gia Lai buộc phải cắt điện liên tục trong 5 ngày các đường dây 110 kV 171/T500 Pleiku-172/T110 Diên Hồng, 175/T500 Pleiku-T110 Mang Yang và 172/T500 Pleiku-171/T110 Pleiku. Do vậy, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ chuyển phương thức cấp điện toàn bộ đường dây 110 kV Diên Hồng-Chư Sê-Chư Prông-Đức Cơ, Chư Sê-Chư Pưh-Ayun Pa-Krông Pa nhận nguồn từ đường dây 110 kV Ayun Pa-Ea Hleo để đảm bảo cấp điện phục vụ khách hàng”.



Tuy nhiên, theo ông Tùng, việc cắt-nhận điện nói trên sẽ gây quá tải đường dây 110 kV. Do đó, Công ty Điện lực Gia Lai cũng phải lên phương án tiết giảm công suất phát lên lưới của các nhà máy thủy điện, điện mặt trời mái nhà trong khu vực khoảng 134 MW để tránh gây quá tải phát ngược; đồng thời, xây dựng phương thức cấp điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho địa bàn TP. Pleiku và 9 huyện phía Tây của tỉnh.



“Để đảm bảo kế hoạch đóng điện vào cuối tháng 3-2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đang tập trung toàn bộ lực lượng để triển khai thi công”-anh Lưu Xuân Thượng-Chỉ huy trưởng thi công thuộc Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 2-cho biết.

