Hoa hồng bất ngờ 'quay đầu' tăng giá mạnh trước dịp lễ 8/3

Gần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mặt hàng hoa hồng tại Hà Nội tăng vọt. Cá biệt hoa hồng xuất xứ từ Đà Lạt và nhập khẩu đã tăng mạnh đến hơn gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Đến hẹn lại lên, gần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hoa hồng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất bởi đây là món quà truyền thống được mọi người chọn mua để tặng bạn bè, người thân.



Thời điểm trước Tết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài nên giá hoa giảm mạnh, lượng hoa tiêu thụ chậm, nhiều cửa hàng rơi vào cảnh ế ẩm. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây giá hoa lại bất ngờ tăng cao. Cá biệt, hoa hồng xuất xứ từ Đà Lạt và nhập khẩu đã tăng mạnh đến hơn gấp đôi, gấp ba ngày thường.



Theo khảo sát tại một số chợ hoa lớn ở Hà Nội như chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), giá hoa hồng Mộc Châu từ 100-150 nghìn đồng/bó 10 cành, hồng Tây Tựu 80-120 nghìn đồng/bó 10 cành, hồng Đà Lạt giá 100-200 nghìn đồng/bó 10 cành tùy loại và màu.



Anh Quốc Cường, chủ một điểm thu mua hoa Đà Lạt cho biết dù chưa đến ngày 8/3 nhưng hiện cửa hàng phải thu mua của nhà vườn với mức giá cao hơn mức đỉnh điểm của những ngày lễ, tết trước đây. Theo anh, nếu nguồn hoa nhập về không nhiều thì hoa hồng Đà Lạt sẽ cao chót vót trong những ngày 6-7-8/3 vì lượng hoa tại vườn quá ít.



Không chỉ hồng trong nước tăng cao mà giá hoa hồng nhập cũng tăng chóng mặt. Chị Chi Hằng, chủ một quầy hoa tại chợ hoa Quảng An cho biết các loại hoa hồng nhập khẩu từ Trung Quốc có giá 20-80 nghìn đồng/cành tuỳ màu. Đặc biệt, hoa hồng giống nhập từ Hà Lan bông to, thơm có giá từ 110-130 nghìn đồng mỗi bông....



Lý giải cho hiện tượng tăng giá đột ngột trên, tiểu thương Hằng cho hay hoa hồng là loài hoa đẹp, tươi lâu, biểu tượng cho tình yêu nên được nhiều người lựa chọn để tặng mẹ, vợ hay người yêu trong dịp 8/3. Bên cạnh đó do năm nay dịch bệnh triền miên nên nguồn cung hàng từ bên nước ngoài về hạn chế, đẩy giá hoa tăng theo.



Bên cạnh hoa hồng, những loại hoa khác cũng có giá tăng nhẹ, từ 10-20% so với thường ngày. Hoa ly loại đẹp (5-7 tai/cành) có giá 260-320 nghìn đồng/chục; hoa layon từ 70-85 nghìn đồng/chục tuỳ loại,...



Chị Nguyễn Thị Mến, một tiểu thương bán hoa khác tại chợ cho biết: “Từ khi tôi kinh doanh hoa từ năm 1992 đến giờ, chưa năm nào giá hoa tăng chóng mặt như năm nay. Vì giá hoa nhập vào đã cao mà lượng khách mua cũng chưa nhiều nên cửa hàng chỉ dám nhập cầm chừng”.



Tại các cửa hàng hoa tươi trên phố Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng), những ngày này đã trưng ra nhiều loại hoa như: Hoa hồng kem, hồng song hỷ, hồng Ecuador, cúc mẫu đơn, hoa salem, cẩm tú cầu… Theo các chủ cửa hàng, năm nay giá hoa và các nguyên liệu cao nên giá bó, lẵng hoa cũng tăng hơn so với trước, bán ở mức thấp nhất là 250 nghìn đồng/bó thì mới có lãi.



Hầu hết các bó và lẵng hoa đều được kết rất đẹp, bắt mắt và rực rỡ, chị Thu, chủ cửa hàng hoa trên đường Lương Định Của (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Năm nay chúng tôi chỉ bán theo bó hay lẵng để giảm tải chi phí. Những bó hoa được kết tỉ mỉ từ nhiều loại hoa khác nhau như hồng, lan, ly, lavender..., giá mỗi lẵng hoa dao động từ 300 nghìn đến 600 nghìn đồng."



Chị Thu cho biết, những lẵng hoa đẹp tuyệt đối không dưới 300 nghìn đồng, nếu chỉ cắm hoa lan có giá 400.000 đồng. Thậm chí, có khách đặt lẵng hồng Ecuador có giá lên đến 2 triệu đồng.



Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng bán hoa tươi cũng đã “tung chiêu” bán hàng thu hút khách bằng các hình thức như: Khuyến mãi giảm 50 nghìn đồng trên hóa đơn khi mua online, miễn phí vận chuyển hay tặng thêm thiệp chúc mừng với những câu nói yêu thương dành cho phụ nữ...

