Giá tiêu hôm nay 8/3: Tăng liên tiếp, điều gì khiến thương lái Trung Quốc mạnh tay mua vào?

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu lớn của Việt Nam tiếp tục tăng so với tuần trước, dao động từ 59.000 - 61.000 đồng/kg. Đáng chú ý, các đại lý, thương nhân Trung Quốc đang mạnh tay mua vào nên bà con trồng tiêu vô cùng phấn khởi.





Theo khảo sát nhanh của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay 8/3 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng lên 61.000 đồng/kg, tăng thêm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Đây cũng là mức giá tiêu cao nhất cả nước.



Giá tiêu hôm nay tại một số tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông đồng loạt ở mức 60.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với cuối tuần.



Giá tiêu tại khu vực Đông Nam Bộ cũng đang tăng nhanh, trong đó tại Bình Phước đạt 60.500 đồng/kg, còn tại Đồng Nai nhích lên 59.000 đồng/kg, tăng tới 2.000 đồng/kg so với cuối tuần qua.





Bảng giá tiêu hôm nay 8/3 tại một số vùng nguyên liệu. Nguồn: tintaynguyen





Nếu so với đầu tháng 3/2021, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu đã tăng tới 4.000 - 5.000 đồng/kg (tùy vùng). Trong khi theo một số nông dân, giá tiêu ở mức 53.000-54.000 đồng/kg là bà con đã có lãi.



Thông thường, tháng 3 hàng năm là thời điểm Việt Nam vào vụ thu hoạch tiêu rộ, giá tiêu theo đó sẽ giảm thấp do nguồn cung tăng lên. Tuy nhiên năm nay thì ngược lại, giá tiêu liên tục tăng đúng vào cao điểm thu hoạch vụ tiêu mới nên bà con nông dân rất phấn khởi.



Trao đổi với PV, ông Hoàng Phước Bính – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) cho biết, sở dĩ giá tiêu tăng và dự báo còn tăng nữa là do năm nay tiêu mất mùa, thậm chí một số vùng mất mùa nghiêm trọng. Mấy năm nay giá tiêu giảm sâu, người dân thua lỗ nên giảm đầu tư chăm sóc, khiến vườn tiêu già cỗi, còi cọc, cộng thêm tình hình thời tiết bất thường nên tiêu đậu trái ít, tỷ lệ rụng trái non nhiều dẫn tới sản lượng niên vụ này giảm mạnh.





Các chuyên gia dự báo giá tiêu sẽ còn tăng cao hơn nữa do nguồn cung sụt giảm, nhiều vườn hồ tiêu bị mất mùa. Ảnh: Nguyên Vỹ



Ông Bính đã cùng một số đoàn công tác khảo sát các vườn tiêu lớn ở Đồng Nai, Bình Phước, Gia Lai, Đắk Nông và thấy nhiều vườn mất mùa nặng, lưa thưa trái, trong khi một số vườn tiêu cực kì xanh tốt, nhiều lá nhưng không có quả.



Ông Bính cũng cho biết, hiện các đại lý và thương lái đang tăng cường thu mua hồ tiêu. Tại Gia Lai, Đắk Nông đã xuất hiện các thương lái Trung Quốc và họ đang mạnh tay mua vào trước thông tin nguồn cung hồ tiêu năm nay giảm mạnh. Trong khi đó, người dân và cả các thương lái, đại lý đều có xu hướng tích trữ tiêu nguyên liệu, chỉ ai cần tiền trả nợ mới bán ra.



Thực tế cho thấy, giá thu mua hồ tiêu của thương lái đang cao hơn giá tham khảo từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tùy vùng.



Ông Bính nhận định: "Chắc chắn giá tiêu sẽ còn tăng cao hơn nữa. Bởi có tiêu đâu mà không tăng? Ví dụ như Đắk Nông là nơi chiếm hơn một nửa sản lượng hồ tiêu của Việt Nam mà còn đang mất mùa như vậy. Do thiếu hàng nên người ta đang đổ xô đến Đắk Nông mua tiêu".



Trước đó, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) nhận định, niên vụ 2020/2021 sản lượng hồ tiêu nước ta có thể giảm từ 25-30%, xuống khoảng 168.000 – 180.000 tấn, do nhiều vườn tiêu già và người dân giảm đầu tư chăm sóc.



"Kinh nghiệm cho thấy, trên thị trường hồ tiêu nếu nhìn thấy giá cao của năm ngoái sẽ là giá bình quân của năm sau, lâu nay vẫn thế. Năm ngoái đã lên 60.000 đồng/kg thì chắc chắn giá bình quân của năm sau sẽ 60.000 đồng/kg. Vì vậy, vừa chớm vào vụ mọi người đã tranh thủ mua đẩy giá tiêu lên mức 53.000 - 55.000 đồng/kg.



Thấy mức giá này ngon ăn, thương nhân Trung Quốc "nhảy vào" vét hàng đẩy thị trường tăng nóng" - ông Đỗ Hà Nam - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Intimex group (thành viên VPA) phân tích.



Theo Bộ Công Thương, xu hướng tiêu dùng hạt tiêu đen tăng mạnh nhờ sự gia tăng các loại thực phẩm có chứa hạt tiêu đen trong kinh doanh thức ăn nhanh tại thị trường Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, sự phổ biến của hạt tiêu đen trong y học cổ truyền, mỹ phẩm... cũng tác động tích cực đến nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.



Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 1/2021 đạt 18 nghìn tấn, trị giá 51 triệu USD, tăng 21,9% về lượng và tăng 41,7% về trị giá so với cùng kì năm ngoái.



Giá tiêu xuất khẩu bình quân hạt tiêu trong tháng 1/2021 ước đạt 2.833 USD/tấn, tăng 2,4% so với tháng 12/2020 và tăng 16,2% so với tháng 1/2020.





Theo Thiên Hương (Dân Việt)