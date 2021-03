Giá lúa gạo hôm nay 9/3: Nông dân rơi mất 1.000 đồng/kg ngay tại ruộng, lý do tại sao?

Theo khảo sát, giá lúa gạo hôm nay 9/3 ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ, so với cách đây nửa tháng, nông dân rơi mất 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, chu kỳ giảm của giá lúa gạo sẽ sớm kết thúc khi doanh nghiệp đẩy mạnh mua vào phục vụ các hợp đồng xuất khẩu.





Giá lúa gạo hôm nay 9/3: Giảm nhẹ



Khảo sát cho thấy, giá lúa gạo hôm nay 9/3 ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ. Theo đó, giá lúa OM 5454, OM 18, Đài Thơm 8 được thương lái mua tại ruộng của nông dân đối với lúa tươi chỉ còn khoảng 6.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với mức giá cách đây nửa tháng.



Lúa IR 50404 cũng giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với cách đây nửa tháng, xuống chỉ còn 5.850-5.900 đồng/kg.



Với giá gạo lức, theo thông tin từ các thương lái, do ghe nhiều, nên giá các loại gạo thơm, 5451... nằm ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.



Ở khu vực chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, các giống như: OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8, IR 50404 được giao dịch với giá chỉ còn 9.500-9.700 đồng/kg so với mức giá cách đây nửa tháng là 10.500-10.700 đồng/kg, tức đã giảm khoảng 1.000 đồng/kg.



Giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm 150-200 đồng/kg xuống 9.500-9.600 đồng/kg; giá gạo thành phẩm xuất khẩu TP IR 504 giảm 200-300 đồng/kg xuống 10.800 đồng/kg.



Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, giá lúa gạo sẽ kết thúc chu kỳ giảm trong tuần này, bởi lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất ít, cho nên, với mức giá như hiện nay, thì họ sẽ bắt đầu mua mạnh để nhập kho.



Giá lúa gạo giảm chỉ trong ngắn hạn, vụ đông xuân 2020 - 2021 vẫn lập kỷ lục



Dù hiện tại, giá lúa gạo đang giảm nhẹ nhưng theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, mức giảm này chỉ trong ngắn hạn, về cơ bản, vụ lúa đông xuân 2020 - 2021, nông dân vẫn thắng lợi kép, vừa được mùa vừa được giá.



Theo Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp, hiện tỉnh đã thu hoạch được khoảng 55.000ha lúa đông xuân, với năng suất bình quân đạt 7,1 tấn/ha.



Điều nông dân phấn khởi hơn là giá lúa tươi đang tăng từ 200-400 đồng/kg so với tháng trước.



Cụ thể, lúa IR50404 tại ruộng giá 6.700 đồng/kg (tăng 350 đồng/kg so với tháng trước), lúa OM 5451 tại ruộng giá 6.750 đồng/kg (giảm 250 đồng/kg so với tháng trước), Nàng hoa 9 giá 7.200 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg so với tháng trước), nếp giá 6.800 đồng/kg (tăng 550 đồng/kg so với tháng trước).



Tại tỉnh Vĩnh Long, giá lúa ướt cao nhất trong tháng 2 là 7.000 đ/kg, tăng 2.100 đ/kg so với cùng kỳ; giá lúa khô cao nhất trong tháng là 7.400 đ/kg, tăng 2.500 đ/kg so với cùng kỳ.



Tại một số tỉnh- thành khác, như: Hậu Giang, Cần Thơ, lúa trồng giống OM5451, OM18 và RVT có giá dao động 6.800- 7.000 đồng/kg, cao hơn năm trước khoảng 800 đồng/kg lúa tươi, tùy loại.



Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 608.768 tấn, trị giá 336 triệu USD, giảm lần lượt 34% về lượng và gần 22% về trị giá.



Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là giá gạo xuất khẩu ghi nhận sự tăng trưởng, đạt trung bình 551,7 USD/tấn, tăng 3,4% so với tháng 12/2020 và tăng 15,4% so với tháng 1/2020.



Một nguyên nhân khác tác động tới sự sụt giảm của xuất khẩu gạo trong 2 tháng qua là do giá cước vận tải biển tăng chóng mặt do thiếu hụt container rỗng.



Theo đó, nhiều nhà nhập khẩu đã trì hoãn việc mua hàng với kỳ vọng hoạt động logistics quốc tế sẽ sớm ổn định lại giúp giá cước trở về mức hợp lý.

https://danviet.vn/gia-lua-gao-hom-nay-9-3-nong-dan-roi-mat-1000-dong-kg-ngay-tai-ruong-ly-do-tai-sao-20210309083523197.htm



Theo KHÁNH NGUYÊN (Dân Việt)