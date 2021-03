Gia Lai tiếp tục tổ chức chợ phiên nông sản an toàn

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 242/UBND-NL chỉ đạo tiếp tục tổ chức chợ phiên nông sản an toàn.

Khách hàng mua các sản phẩm nông nghiệp sạch tại phiên chợ nông sản an toàn huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức, nhân rộng chợ phiên nông sản an toàn trong năm 2021 và các năm tiếp theo tại trung tâm các xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình thực tế, có hiệu quả nhằm giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông-lâm-thủy sản an toàn có cơ hội giới thiệu, quảng bá và giúp người tiêu dùng có thêm địa điểm để mua các loại nông sản an toàn, đáng tin cậy; đồng thời, thực hiện đúng quy định về phòng-chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, tuyên truyền người sản xuất và doanh nghiệp thực hiện tốt việc sử dụng tem QR Code, mã số, mã vạch để truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đặc biệt là các sản phẩm rau, củ, quả, trái cây… dùng làm thực phẩm và các sản phẩm nông sản trong vùng dịch. Rà soát, thống kê các thương lái, doanh nghiệp tổ chức thu mua cần hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc sản phẩm để tiêu thụ và hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức và biện pháp đến mọi đối tượng hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông-lâm-thủy sản trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.



Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở: Y tế, Công thương, các sở, ngành liên quan giúp đỡ, hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các phiên chợ nông sản an toàn. Thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận sản phẩm nông-lâm-thủy sản đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định tại các phiên chợ.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các địa phương thực hiện việc truy xuất nguồn gốc nông sản để tổ chức sản xuất an toàn đảm bảo “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

HÀ SỰ