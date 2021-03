Bắt giữ gần 3.000 điện thoại iPhone không giấy tờ trị giá hàng chục tỉ đồng từ TP HCM ra Hà Nội

Gần 3.000 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng có giá trị hàng chục tỉ đồng nghi nhập lậu vừa bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường từ TP HCM ra Hà Nội tiêu thụ.





Ngày 5-3, tin từ Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một lô hàng điện thoại iPhone nghi nhập lậu với số lượng cực lớn, trị giá trị hàng chục tỉ đồng.



Lô iPhone trị giá hàng tỉ đồng được Trạm CSGT Quảng Xương phát hiện, bắt giữ



Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 3-3, tại Km 380 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Quảng Xương đã tiến hành kiểm tra xe ôtô tải mang BKS 51C-699.08 do tài xế Trương Văn Vốn (SN 1974; ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM), điều khiển.



Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác CSGT phát hiện trong xe chở 37 thùng carton, bên trong có chứa các loại điện thoại nhãn hiệu iPhone do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng với số lượng 2.998 chiếc.



Toàn bộ số hàng hóa trên tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.



Theo khai nhận của tài xế Trương Văn Vốn, số hàng được anh nhận chở thuê từ TP HCM đi Hà Nội tiêu thụ với cước phí 20 triệu đồng.



Trước sự việc trên, Trạm CSGT Quảng Xương đã lập biên bản sự việc, đưa toàn bộ số hàng hóa trên về cơ quan để xử lý.



Hiện, lô iPhone trị giá hàng chục tỉ đồng này đã được bàn giao cho Cục quản lý thị trường Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)