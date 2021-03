8-3, tặng quà gì cho oách?

Mùa 8-3 thứ 2 vướng dịch Covid-19, nhà sản xuất, nhà phân phối tung nhiều chương trình khuyến mãi hơn để kích thích khách nam lẫn nữ tung tiền mua sắm quà tặng cho phái đẹp.





Quốc tế Phụ nữ 8-3 lâu nay là dịp để cánh đàn ông thể hiện tình cảm, sự quan tâm đối với những người phụ nữ quanh mình. Những năm gần đây, ngày 8-3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 đồng thời nhắc nhở chị em yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn để bản thân tươi mới, hạnh phúc hơn mỗi ngày.



Yêu thương để được yêu thương



Nhà có 3 chị em gái tuổi U40 - U50, công việc lẫn gia đình đã khá ổn định nên vài năm trở lại đây, các chị em Khánh Phương dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Những năm trước, mỗi năm ít nhất 1 lần cả 3 gia đình nhỏ cùng "hộ tống" ba mẹ làm 1 chuyến du lịch 3-4 ngày trong nước; các dịp lễ, kỷ niệm đều sắp xếp gặp nhau ăn uống, trò chuyện. Riêng dịp 8-3 thì cánh đàn ông trong nhà tự bàn bạc nhau lo phần ăn uống cho cả đại gia đình hoặc tự nấu hoặc ra quán; 3 chị em mỗi người sẽ mua 3 món đồ giống nhau để xài chung. "Năm rồi, tôi mua 3 cây son môi dưỡng ẩm. Năm nay, thấy chị em tóc đã bạc nhiều, nhuộm mấy cũng nhanh lộ chân tóc trắng nên cất công dò hỏi và đặt hàng 3 combo ủ, gội, dưỡng bằng thảo dược giúp tóc bóng khỏe, giảm bạc về dùng thử. Phụ nữ thời hiện đại phải luôn yêu thương chăm sóc bản thân mình trước khi muốn được người khác yêu thương" - chị Khánh Phương chia sẻ.



Từ đầu tháng 2, các thông tin quảng cáo sản phẩm, dịch vụ dành cho phái đẹp nhân ngày 8-3 đã tràn ngập trên các kênh quảng cáo, mạng xã hội. Ngày Quốc tế Phụ nữ trở thành dịp nhà sản xuất lẫn nhà kinh doanh thỏa sức sáng tạo, đưa những ý tưởng mới vào làm mới, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ quà tặng 8-3. Thế giới quà tặng cũng vô cùng phong phú bởi không chỉ hoa, mỹ phẩm, trang sức, quần áo... mà tất tần tật mọi thứ từ sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng, gói dịch vụ làm đẹp, du lịch, sách hay thậm chí là thú cưng cũng trở thành công cụ chuyển tải tình thông điệp yêu thương.





Quyết định tự tặng bản thân 1 chuyến du lịch "bụi" khám phá vùng ven Hội An ngay trong tháng 3, chị Minh Nguyệt (nhân viên văn phòng một trường mầm non quốc tế ở quận 10) tích cực tìm hiểu các sản phẩm chống nắng, "săn" quần áo, phụ kiện thời trang, giày dép đang giảm giá để chuẩn bị cho chuyến đi. "Mình muốn chuyến đi chơi đầu tiên trong năm 2021 phải thật gọn nhẹ nhưng cũng thật "chất" nên ưu tiên chuẩn bị kỹ. May là đang mùa "sale sập sàn" dịp 8-3 nên mua được nhiều món ưng ý mà giá rất phải chăng" - Minh Nguyệt hào hứng.



Chiều tối 3-3, tại khu vực hóa mỹ phẩm Co.opXtra Vạn Hạnh, anh Thành Danh chăm chú cầm từng chai sữa tắm lên đọc thông tin và đưa lên mũi ngửi mùi. Thấy chúng tôi có vẻ chú ý, anh cười cho biết vợ anh thích sữa tắm có mùi thơm tự nhiên nhưng da khá nhạy cảm nên anh phải đọc kỹ thành phần, ngửi thử mùi trước khi chọn mua. "Bình thường bà xã tôi vẫn tự mua sữa tắm, dầu gội cho bản thân và cho cả nhà nhưng cô ấy vừa hồi phục sau cơn bệnh nặng, tôi muốn cô ấy vui và bất ngờ nên tìm sản phẩm của nhãn hàng mới cho cô ấy dùng thử" - anh nói.



Tràn ngập khuyến mãi cho "ngày của phái đẹp"



So với các năm trước, thị trường 8-3 năm nay được các trung tâm thương mại, cửa hàng... đánh giá khá trầm lắng do người tiêu dùng vẫn trong đà giảm mua sắm, chi tiêu và chưa đi lại nhiều vì còn lo ngại dịch Covid-19.



Để thu hút khách, hầu hết các nhãn hàng lớn, nổi tiếng - đặc biệt là lĩnh vực giày dép, quần áo thời trang, mỹ phẩm, du lịch, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế - tung khuyến mãi giảm giá đến 50%, thậm chí nhiều thương hiệu "sale off" đến 70%, 80% kèm một số ưu đãi khác. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tung khuyến mãi sâu, áp dụng giảm giá đến 50% các mặt hàng làm đẹp, quần áo, nước hoa, hoa tươi...



Ghi nhận của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, từ đầu tháng 3 đến nay, sức mua của toàn hệ thống tiếp tục tăng. Đặc biệt, nhóm hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm tiêu thụ nhiều hơn hẳn do nhiều khách hàng nam mua làm quà tặng những người phụ nữ của gia đình mình và các khách hàng nữ tự tặng mình nhân ngày kỷ niệm đặc biệt dành cho giới nữ.



Đại diện Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cho biết ngay từ đầu tháng 2, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra đã làm việc với các nhãn hàng lớn, lên kế hoạch chương trình chăm sóc khách hàng, đặc biệt là khách hàng nữ, dịp 8-3. Cụ thể, chương trình khuyến mãi giảm giá sâu đến 50% cho hàng ngàn mặt hàng đặc trưng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của phụ nữ, đặc biệt là các sản phẩm hóa mỹ phẩm, hàng thời trang, đồ dùng nhằm giúp phụ nữ vừa có thể chăm chút vẻ đẹp của bản thân, gia đình vừa có thể mua sắm thoải mái mà vẫn tiết kiệm và hợp lý đang được triển khai tại hệ thống hơn 100 siêu thị Co.opmart. Co.opXtra trên cả nước.



Trong chương trình này, các sản phẩm thời trang như váy đầm dạo phố, áo kiểu, quần jeans, trang phục mặc nhà, nón kiểu, giày dép, túi xách các loại...với thiết kế đa dạng, màu sắc tươi sáng, chất liệu bền mát được giảm giá từ 15%-40%.



Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến hết 17-3, các mặt hàng chăm sóc sắc đẹp như chăm sóc da, chăm sóc tóc, sữa tắm, kem xả... được Co.opmart và Co.opXtra áp dụng mức giảm giá đến 50%. Đơn cử: sữa tắm Aquala pro shea butter/hạt lựu/silk 1,2L giảm từ 129.000 đồng chỉ còn 65.500 đồng/chai, sữa tắm ST.IVES loại 709ml giảm gần 40% còn 101.000 đồng/chai, dầu gội H&S các loại 625ml giảm còn 125.900 đồng/chai, dầu gội Clear Bota 3 siêu dưỡng/5 tinh dầu 640ml giảm còn 168.000 đồng/chai và tặng 1 bình L&L 2,1L, sữa rửa mặt Pond’s đất sét khoáng detox/ sáng mịn 90g/trắng mịn 100g giảm 25%, lăn khử mùi Nivea serum trắng mịn 100ml giảm 25%, bông tẩy trang Jomi 120M giảm từ 32.500 đồng còn 22.000 đồng/gói, nước tẩy trang All Clear White 230ml giảm còn 89.900 đồng/chai, tinh chất Olay chống lão hóa Refenerist 50g giảm từ 549.000 đồng còn 429.000 đồng/tuýp...



Bên cạnh đó, siêu thị còn phối hợp cùng với các nhãn hàng hóa mỹ phẩm nổi tiếng như Purite, Hazeline, Pantene, Enchanteur, Double Rich, Gervenne... cho ra mắt nhiều mẫu quà tặng được đóng gói tinh tế, sang trọng giúp cánh đàn ông dễ dàng lựa chọn khi mua quà cho người phụ nữ mà mình yêu thương, với mức giá chỉ từ 43.200 - 195.500 đồng/hộp quà. Các combo hộp quà sẽ bao gồm sữa tắm, dầu gội, dầu xả... tùy theo thương hiệu. Khi mua với số lượng lớn, khách hàng sẽ được tặng kèm nhiều quà tặng giá trị.



Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng đang tung khuyến mãi sâu, áp dụng giảm giá đến 50% các mặt hàng làm đẹp, quần áo, nước hoa, hoa tươi…

Ưu đãi cho khách hàng nữ, khách hàng thành viên



Trong 2 ngày 6 và 7-3, ngoài chương trình khuyến mãi chung, các siêu thị, cửa hàng trực thuộc Saigon Co.op còn dành ưu đãi riêng cho các khách hàng sở hữu thẻ thành viên Saigon Co.op. Theo đó, khách hàng sở hữu thẻ thành viên các cấp độ và có hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng phiếu mua hàng giá trị. Riêng ngày 8-3, các khách hàng nữ có thẻ thành viên sẽ được nhân đôi điểm thưởng. Mỗi mã thẻ sẽ nhận được tối đa 100 điểm.



