Thuỷ sản, dệt may, da giày tăng tốc xuất khẩu từ đầu năm

Trong tháng đầu tiên của năm 2021 đã ghi nhận những ngành dệt may, da giày, thuỷ sản tăng tốc xuất khẩu ấn tượng.

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1-2021 ước tính đạt 27,7 tỉ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 tăng 50,5%.

Thuỷ sản bật tăng trở lại

Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thủy sản tháng 1-2021 đạt 3,49 tỉ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, thủy sản là một trong những ngành hàng đã tăng tốc xuất khẩu ngay từ đầu năm 2021, để kim ngạch xuất khẩu bật tăng trở lại, trái ngược với sự sụt giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Dự báo xuất khẩu tôm năm 2021 sẽ tiếp tục đà tăng, đạt 4,4 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2020.

Theo đó, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 1-2021 ước đạt 600 triệu USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, mặt hàng tôm tiếp tục duy trì được đà xuất khẩu, đóng vai trò quan trọng. Dự báo xuất khẩu tôm năm 2021 sẽ tiếp tục đà tăng, đạt 4,4 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2020.

Tính riêng năm 2020, giá trị xuất khẩu tôm đạt kim ngạch 3,7 tỉ USD, tăng 11% so năm 2019 trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực. Mặt hàng tôm đã xuất khẩu đến 135 thị trường và có tới 508 doanh nghiệp (DN) xuất khẩu. Các thị trường lớn giữ được mức độ tăng trưởng khả quan như Mỹ, EU, Anh và Hàn Quốc...

Dệt may tăng tốc từ đầu năm 2021

Xuất khẩu dệt may cũng tăng tốc từ tháng đầu năm 2021. Bộ Công Thương cho biết trong tháng 1-2021, chỉ số sản xuất ngành dệt và chỉ số sản xuất trang phục lần lượt tăng 16,6% và 9,9% so với cùng kỳ năm 2020. Một số sản phẩm trong ngành có tăng 35,6% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 92,4 triệu m2, tăng 20,4% so với cùng kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 380,1 triệu cái, tăng 9,3%. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc tháng 1-2021 ước đạt 2,6 tỉ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Bộ Công Thương dự báo, năm 2021 vẫn là năm thị trường dệt may tiếp tục khó khăn, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh trên thế giới. Tuy nhiên, ngành dệt may đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn từ các hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết, đặc biệt là tiềm năng mở rộng xuất khẩu đến các thị trường lớn trên thế giới.

Dệt may tăng tốc xuất khẩu từ đầu năm 2021

Trong đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vừa được ký kết hồi giữa tháng 11-2020 sẽ được kỳ vọng tạo ra động lực, cơ hội cho dệt may Việt Nam và thay thế một số thị trường mà đại dịch Covid-19 vẫn chưa kiểm soát được và đang ảnh hưởng lớn đến thị trường của dệt may Việt Nam như châu Âu. "Đây là yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dệt may Việt Nam trong năm 2021 và các năm tiếp theo"- đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), cho biết theo dự báo của nhiều tổ chức trong đó có Vinatex và McKinsey, 2021 – 2023 là giai đoạn phục hồi hậu Covid-19, với nhiều sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng và phương thức vận hành. Dự kiến đến giữa hoặc cuối năm 2023, thị trường dệt may mới quay lại ngưỡng 2019.

"Như vậy có thể xác định, giai đoạn 2021- 2023 sẽ là giai đoạn quyết định cho sự phục hồi, đổi mới năng lực cạnh tranh, vươn tới vị thế bền vững hơn cho DN, hoặc tụt hậu và bị bỏ rơi dần khỏi cuộc chơi. Trong đó, năm 2021 sẽ là năm xuất phát, mang tính then chốt, quyết định cả hướng đi và tốc độ của DN"- ông Trường nhấn mạnh.

Theo ông Lê Tiến Trường, từ nhận diện những cơ hội và thách thức trong năm 2021, Vinatex sẽ tập trung nâng cao năng lực sản xuất; chuyển đổi số cho toàn bộ quá trình hoạt động của DN, mà trước hết là quá trình quản trị sản xuất – tồn kho – logistic; đáp ứng các yêu cầu mới về môi trường và lao động; đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới và đảm bảo an toàn tài chính để phát triển dài hạn.

Về phía Bộ Công Thương, cơ quan này khuyến cáo trong thời gian tới, ngành dệt may cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Việt Nam, liên kết chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị DN trong tình hình mới. Cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, vận hành DN dệt may, đưa DN dệt may tiếp cận với không gian chung của ngành thời trang thế giới. Đồng thời tiếp tục tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, kể cả những yếu tố mới mà hiệp định RCEP mang lại, nhất là phát triển, mở rộng ngành sản xuất nguyên liệu, tăng tỉ lệ giá trị gia tăng, chủ động hơn trong chuỗi cung ứng.

Ngành da giày bứt phá

Báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, tháng 1-2021, chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng giày, dép da tháng 1 ước đạt 21,9 triệu đôi, tăng 3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giày, dép các loại tháng 1 ước đạt 1,8 tỉ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ.

Tương tự như ngành dệt may, các DN ngành da giày cũng đã và đang chủ động nắm bắt và khai thác những lợi thế từ các Hiệp định thương mại mang lại nhằm tạo sự đột phá trong sản xuất kinh doanh của DN và thúc đẩy xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu giày, dép các loại tháng 1-2021 ước đạt 1,8 tỉ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ.

Đồng thời, do tác động của dịch Covid-19, những chuỗi cung ứng mới đang được xác lập lại, đây chính là cơ hội để các DN da giày Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư mới và mở rộng sản xuất, sẽ giúp ngành da giày duy trì tăng trưởng xuất khẩu.

Theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam, da giày là một trong những ngành tận dụng tốt nhất Hiệp định EVFTA. Với cơ hội đó, dự báo xuất khẩu ngành da, giày, túi xách sẽ tăng trưởng 15 - 20% trong năm 2021 nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, để đạt được con số đó, bà Xuân nhấn mạnh, các DN trong ngành cần đầu tư mạnh vào công nghiệp chế biến nguyên phụ liệu để đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ. Thời gian tới, ngành da giày vẫn các định chiến lược chủ lực tập trung cho xuất khẩu, tham gia mạnh vào chuỗi giá trị.

Theo bà Xuân, nếu phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu nguyên phụ liệu, khi xảy ra vấn đề, chuỗi cung DN sẽ rất bị động. Thời gian sắp tới là cơ hội rất tốt để toàn ngành và các cơ quan có thẩm quyền thiết lập lại chính sách mạnh hơn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển sản xuất nguyên phụ liệu ở Việt Nam.

Về thị trường xuất khẩu trong tháng 1-2021, Bộ Công Thương cho biết Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 7,5 tỉ USD, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Trung Quốc đạt 5,8 tỉ USD, tăng 111,6%; thị trường EU đạt 2,8 tỉ USD, tăng 14,8%; thị trường ASEAN đạt 2,3 tỉ USD, tăng 31,9%; Nhật Bản đạt 1,9 tỉ USD, tăng 22,7%; Hàn Quốc đạt 1,7 tỉ USD, tăng 24,2%.

Theo Minh Chiến (NLĐO)