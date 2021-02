Thị trường thực phẩm Pleiku: Sức mua tăng nhưng giá vẫn ổn định

(GLO)- Tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), từ mùng 7 tháng Giêng, các mặt hàng thực phẩm tươi sống được người tiêu dùng lựa chọn và giá cả ổn định hơn mấy ngày trước đó. Thậm chí, giá bán một số loại rau xanh còn rẻ hơn so với trước Tết Nguyên đán.



Mùng 7 Tết, giá thực phẩm, rau xanh bắt đầu "hạ nhiệt"



Rau xanh, hải sản giảm giá



Tại các chợ trên địa bàn TP. Pleiku, không khí mua bán đã sôi động trở lại. Hàng thực phẩm khá dồi dào. Chị Lê Thị Nhi-tiểu thương chợ Bà Định-cho biết: Mọi năm, vào thời điểm này, giá các loại hải sản vẫn cao thì nay hầu hết đã giảm giá khá mạnh.

“Nhu cầu mua hải sản mấy ngày sau Tết tăng rất mạnh. 3 ngày nay, mỗi ngày tôi nhập về khoảng 250-300 ký hải sản các loại. Ngoài bỏ mối cho một số nơi, còn lại hàng tiêu thụ tập trung nhiều ở lượng khách lẻ”-chị Nhi nói.

Hải sản là mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh sau Tết. Ảnh: Vũ Thảo



Khảo sát giá cho thấy, tôm có giá 230-350 ngàn đồng/kg (giảm 20 ngàn đồng/kg so với mấy ngày giáp Tết), cá thu 300-350 ngàn đồng/kg (giảm 30 ngàn đồng/kg), cá ngừ 80-100 ngàn đồng/kg (giảm 10 ngàn đồng/kg), cá mú nguyên con 150 ngàn đồng/kg (giảm 30 ngàn đồng/kg), cá bè khế 160 ngàn đồng/kg (giảm 20 ngàn đồng/kg)… Giá các loại cua, mực dù đã “hạ nhiệt” rất nhiều nhưng vẫn còn cao do nguồn cung 2 loại này chưa nhiều.



Chị Nguyễn Thị Đức-tiểu thương chợ Hoa Lư-cho hay: “Từ mùng 3 Tết, tôi đã ra chợ mở hàng bán lai rai. Đến nay, sức mua đã tăng trở lại. Tuy bán chưa được nhiều nhưng mức tiêu thụ cũng ổn. Giá cả cơ bản ổn định nên cũng phần nào kích thích sức mua trong dân”.



Do giá đã ổn định trở lại nên người đi chợ tập trung mua hải sản rất đông. Bà Nguyễn Thị Hằng (tổ 2, phường Yên Đổ) chia sẻ: “Mọi năm phải đến rằm tháng Giêng, giá mặt hàng hải sản mới ổn định trở lại. Còn nay giá đã giảm rất nhiều so với ngày 29 tháng Chạp”.



Đối với mặt hàng rau xanh, giá giảm rất sâu từ những ngày giáp Tết. Chị Ksor Ức (làng Jút, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cho biết, chị bán hàng ở chợ Bà Định từ mùng 2 Tết đến nay. Mặc dù nhu cầu mua tăng mạnh nhưng giá lại giảm nhiều.



Nguồn cung thịt ít, giá vẫn còn cao



Ngược lại, giá thịt heo hiện vẫn còn ở mức 130-180 ngàn đồng/kg (chỉ giảm 10 ngàn đồng/kg so với thời điểm giáp Tết), thịt gà 130-150 ngàn đồng/kg (không giảm). Cùng với đó, loại thực phẩm được tiêu thụ lớn sau Tết là thịt bò thì giá vẫn “neo” mức khá cao, so với ngày thường tăng đến 30-40 ngàn đồng/kg. Cụ thể, thịt bò thăn 300-310 ngàn đồng/kg (giảm 10 ngàn đồng so với 2 ngày giáp Tết); thịt bò đùi 270-280 ngàn đồng/kg (giảm 20 ngàn đồng/kg).

Sau Tết, thịt heo, thịt bò vẫn đang có giá khá cao. Ảnh: Vũ Thảo



Theo bà Nguyễn Thị Dung-tiểu thương chợ Hoa Lư, do nguồn cung bò thịt chủ yếu là từ các huyện phía Đông Nam tỉnh. Các địa phương này đang bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc vận chuyển hạn chế dẫn đến các lò mổ thiếu nguồn.



Năm nay, do nhu cầu mua trữ thịt heo tăng rất mạnh từ những ngày giáp Tết nên hiện mặt hàng này tiêu thụ khá chậm. Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh-tiểu thương bán thịt tại chợ Hoa Lư-chia sẻ: “Những ngày giáp Tết, giá các loại thịt heo chỉ tăng nhẹ 5-10 ngàn đồng/kg, đến mùng 2 Tết giá bắt đầu được các lò mổ đẩy lên cao, một số loại tăng đến 20 ngàn đồng/kg và đến mùng 7 giá mới giảm nhẹ”.

Theo bà Thanh, thường phải qua mùng 10 tháng Giêng, các lò mổ mới hoạt động ổn định trở lại và nguồn hàng sẽ dồi dào, giá mới quay lại như bình thường.



VŨ THẢO