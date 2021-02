Mùng 7 Tết, giá thực phẩm, rau xanh bắt đầu "hạ nhiệt"

Từ ngày mùng 7 Tết (18.2), giá thực phẩm, rau xanh trên thị trường bắt đầu hạ nhiệt. Giá thịt lợn giảm mạnh.



Ngày mùng 7 Tết (18.2), giá thực phẩm, rau xanh, đặc biệt là mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đã "hạ nhiệt". Ảnh: Vũ Long



Theo các tiểu thương, sau 2-3 ngày mở cửa hoạt động trở lại, giá thực phẩm, rau xanh tại các chợ dân sinh bắt đầu “hạ nhiệt”.



Khảo sát của PV tại một số chợ tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho thấy, giá thịt gia cầm giảm khoảng 10.000 đồng/kg, bán ra ở mức 130.000 đồng/kg (gà sống chưa giết mổ); thịt bò giảm khoảng 15.000 đồng/kg, bán ra ở mức: 270.000-300.000 đồng/kg; cá tươi các loại giảm 10.000 đồng/kg, bán ra ở mức từ 60.000-100.000 đồng/kg tùy loại.



Với mặt hàng thủy sản, giá cá tra nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay duy trì ổn định ở mức 21.000 - 21.500 đồng/kg. Giá các mặt hàng tôm cũng hạ nhiệt. Theo các thương nhân kinh doanh tại các địa phương như Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu…, giá tôm thẻ size 20 con/kg đang ở mức 200.000 đồng/kg; size 30 con 159.000 đồng/kg; size 40 con ở mức 156.000 đồng/kg; size 50 con 136.000 đồng/kg.



Đặc biệt, mặt hàng thịt lợn giảm giá mạnh từ 20.000-25.000 đồng/kg, bán ra phổ biến ở mức: 150.000-200.000 đồng/kg.



Tại các doanh nghiệp thực phẩm bán lẻ, giá thịt lợn không ghi nhận điều chỉnh so với ngày hôm trước. Hiện mức giá đang bán dao động trong khoảng 65.000 (xương)- 250.000 đồng/kg (thịt ba chỉ, vai giòn, nạc dăm, xương sườn)...



Ngày 18.2, giá lợn hơi tiếp tục giảm trên toàn quốc, bán ra ở mức 74.000-79.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất (79.000 đồng/kg) tại các tỉnh: Hưng Yên, Tuyên Quang, Đồng Nai, TPHCM, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An. Mức giá thấp nhất (74.000 đồng/kg) tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.



Do có mức giá khá rẻ, nên giá rau xanh cũng chỉ giảm nhẹ từ 3.000-5.000/kg. Các loại rau cải xanh, cải cúc, cải xoong bán ra ở mức 5.000-7.000 dồng/mớ, bắp cải: 10.000 đồng/kg, cà rốt: 12.000 đồng/kg, khoai tây: 18.000 đồng/kg...; số lượng dồi dào nhưng sức mua không tăng.

