Đà Nẵng: Phát hiện kho hàng lớn không có hóa đơn, chứng từ

Ngày 24/2, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị vừa phát hiện một kho hàng lớn không có hóa đơn, chứng từ.



Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Liên Chiểu tiến hành kiểm tra kho hàng tại địa chỉ số 10 Đồng Xoài (phường Hoà Minh, Liên Chiểu) do bà T.T.A.T (SN 1994, trú tổ 96 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) làm chủ.



Qua kiểm tra phát hiện 56 kiện hàng đồ gia dụng, gồm quạt, bàn ủi, bình ấm điện tử, tủ sấy quần áo... (2.379 sản phẩm). Tiếp tục kiểm tra xe tải từ kho đi ra phát hiện 166 hộp nước cốt đào và 10 kiện hàng gồm máy nướng bánh, túi giặt quần áo...





2.379 sản phẩm đồ gia dụng không có hóa đơn, chứng từ vừa bị phát hiện tại Đà Nẵng.



Qua làm việc, bà T không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng gia dụng tại kho.



Làm việc với cơ quan công an, bà T khai nhận, trong khoảng thời gian cuối tháng 12/2020, bà chuyển kho hàng từ phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) về phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) để tiếp tục buôn bán. Thông qua mạng xã hội, bà T đăng tải các mặt hàng để khách hàng lựa chọn và phần lớn chỉ bỏ mối bán sỉ cho các đầu mối lấy số lượng lớn trên địa bàn thành phố.



Hiện, Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản kiểm kê và tịch thu toàn bộ số hàng hóa trong kho để xác minh, xử lý theo quy định.





Theo DIỆU BÌNH (Dân Việt)