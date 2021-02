4 nhà thầu Việt tham gia dự án điện gió 3,5 GW ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

Ngày 24.2.2020, Công ty CP phát triển điện gió La Gàn, đơn vị phát triển dự án điện gió ngoài khơi với công suất 3,5 GW tại Bình Thuận, đã ký 4 bản Ghi nhớ về việc hợp tác cung cấp móng cọc và cảng hậu cần.



Các bên tham gia Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ, được tiến hành trực tuyến - ẢNH NGUỒN: ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH TẠI VIỆT NAM



Các bản ghi nhớ này được ký kết với 4 nhà thầu tại Việt Nam gồm: Tập đoàn CS Wind, Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Nam (Alpha ECC) và Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro. Lễ ký kết được tiến hành trực tuyến để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19.



Cung cấp móng cọc và hạ tầng cảng biển hậu cần là hai trong những yếu tố then chốt nhất trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi. Việc ký kết các bản ghi nhớ này tạo ra một liên minh quan trọng giữa Dự án trang điện gió ngoài khơi La Gàn và 4 đơn vị cung ứng tại Việt Nam, đóng góp vào những nỗ lực nội địa hóa chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi của Việt Nam, góp phần phát triển năng lực cạnh tranh của các đơn vị cung ứng trong nước trên thị trường quốc tế.





Lễ ký kết vừa được tiến hành trực tuyến chiều 24.2.2021 để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19. ẢNH NGUỒN: ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH TẠI VIỆT NAM





"Việc phát triển các dự án đầu tư nước ngoài như dự án La Gàn sẽ góp phần mở rộng hơn và tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đan Mạch và Việt Nam trong việc chia sẻ kiến thức và nâng cao năng lực cho các chuyên gia và lao động trong ngành, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi" - ông Kim Højlund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết.



Theo một nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế do các chuyên gia quốc tế từ BVG Associates (chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới) thực hiện, dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn 3,5 GW sẽ đóng góp hơn 4,4 tỉ USD cho nền kinh tế Việt Nam trong suốt thời gian thực hiện dự án. Ngoài ra, dự án dự kiến sẽ tạo ra hơn 45.000 việc làm toàn thời gian cho các lao động trong nước. Tổng tỷ lệ nội địa hóa ước tính chiếm khoảng 45% trong toàn bộ chuỗi cung ứng của dự án.



Bà Maya Malik, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển điện gió La Gàn cũng cho biết:"Việc ký kết với 4 đơn vị cung ứng có trụ sở tại Việt Nam hôm nay khẳng định cam kết nghiêm túc của chúng tôi trong việc tạo điều kiện chia sẻ kiến thức và thúc đẩy nội địa hóa ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo các khoản đầu tư của mình đều đến được với nền kinh tế trong nước và người dân Việt Nam bất cứ khi nào điều kiện cho phép”.



Với công suất tiềm năng là 3,5 GW, Dự án điện trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn là một trong những dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, giúp nâng vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trong khu vực và trên thế giới. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động hết công suất, dự án dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho hơn 7 triệu hộ gia đình mỗi năm và giúp giảm thiểu 130 triệu tấn khí thải CO2 trong suốt vòng đời dự án.



Hơn 7 tháng trước, vào ngày 22.7.2020, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), thay mặt quỹ CI New Markets Fund I, cùng với Asiapetro và Novasia Energy, đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Bình Thuận để phát triển Dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn. Lễ ký kết đã diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 với sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo cấp cao thuộc các cơ quan bộ ban ngành Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp. Vào tháng 12.2020, CIP, Asiapetro và Novasia Energy đã thành lập Công ty cổ phần phát triển điện gió La Gàn để phát triển Dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn.



CIP là nhà đầu tư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và đã huy động được hơn 14 tỉ USD thông qua một số quỹ tập trung vào năng lượng tái tạo. Với Quỹ Thị Trường Mới I (CI New Markets Fund I), CIP đang quản lý một quỹ đặc biệt nhắm vào các nền kinh tế mới, đang phát triển nhanh và hiện đang tập trung đầu tư mạnh vào Việt Nam.

