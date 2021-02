4 mặt hàng xuất khẩu bứt phá ấn tượng trong tháng 1.2021

Gỗ và các sản phẩm gỗ, thủy sản, hạt điều, caosu là 4 mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 1.2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.



Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1.2021 đạt 1,25 tỉ USD, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Vũ Long



Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, khiến nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm sút, thì sản lượng và giá trị xuất khẩu của 4 mặt hàng gồm gỗ và các sản phẩm gỗ, thủy sản, hạt điều và caosu lại tăng ấn tượng.



Trong đó, giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 1.2021 đạt 1,25 tỉ USD, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là ba thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong năm 2020, chiếm 78,1% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.



Cùng với gỗ, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 1.2021 tăng 19,6% so với cùng kỳ, ước đạt 600 triệu USD. Theo Tổng cục Thủy sản - Bộ NNPTNT, năm 2021 với những yếu tố tích cực từ thị trường cùng với những lợi thế mà Việt Nam sẽ có được thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA), dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ đạt trên 9,4 tỉ USD, tăng 10% so với 2020.



Xuất khẩu tôm Việt Nam đang tiếp tục thuận lợi khi nhu cầu trên thế giới vẫn đang tăng lên trong khi nhiều nước sản xuất vẫn đang gặp khó khăn vì COVID-19. Các chuyên gia dự báo giá tôm trên thị trường thế giới sẽ còn tăng trong nửa đầu năm 2021.



Về hạt điều, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 1.2021 ước đạt 45 nghìn tấn với giá trị đạt 268 triệu USD, tăng 78,2% về khối lượng và tăng 51,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong năm 2020.



"Theo kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2021 của Bộ NNPTNT, tổng diện tích cây điều của cả nước năm 2021 còn 297 ngàn hécta, sản lượng điều thô đạt 360 ngàn tấn, năng suất bình quân đạt 1,29 tấn/ha" - TS Nguyễn Quốc Toản – Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, thông tin.



“Mặc dù dự báo xuất khẩu hạt điều sẽ chậm lại trong quý I/2021 theo yếu tố chu kỳ. Các nước Hoa Kỳ và Châu Âu giảm nhập khẩu do đã đẩy mạnh nhập khẩu thời điểm cuối năm 2020. Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu hạt điều cả năm 2021 nhìn chung sẽ khả quan nhờ các hiệp định Thương mại tự do. Giá xuất khẩu hạt điều nhiều khả năng sẽ phục hồi do đã giảm xuống mức thấp trong năm 2020” – TS Nguyễn Quốc Toản phân tích.



Về caosu, khối lượng xuất khẩu tháng 1.2021 đạt 200 nghìn tấn thu về 321 triệu USD, gấp 2,2 lần về khối lượng và gấp 2,4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.



Bộ NNPTNT nhận định xuất khẩu caosu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng tích cực hơn trong năm 2021 dựa trên căn cứ thông tin từ Viện nghiên cứu Nomura, ngành công nghiệp ôtô Ấn Độ dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm tài khoá 2021-2022 sau tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.





Xuất khẩu thủy sản thuận lợi trong tháng 1.2021 nhờ sự hỗ trợ của các FTA. Ảnh: Th.S





Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 27,1%



Thống kê của Bộ NNPTNT cho thấy, giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1.2021 ước đạt 3,49 tỉ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong khi đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,6 tỉ USD, tăng 28,9%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 26 triệu USD, tăng 3%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 600 triệu USD, tăng 19,6%; và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,33 tỉ USD, tăng 47,8%.



