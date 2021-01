Thị trường thịt heo dịp Tết: Nguồn cung dồi dào

(GLO)- Theo nhận định, nguồn cung heo trên thị trường không thiếu do một số trang trại lớn đang giữ hàng chưa xuất bán, cộng với việc nguồn heo trong các hộ chăn nuôi tái đàn và tăng đàn trước đó đã sắp đến kỳ xuất bán. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng, siêu thị cũng đã chủ động lên kế hoạch nhập số lượng lớn thịt heo đông lạnh để phục vụ nhu cầu của người dân.





Giá rục rịch tăng



Khảo sát giá tại một số chợ trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho thấy, giá bán lẻ các loại thịt heo dao động quanh mức 120-170 ngàn đồng/kg, có loại giữ nguyên giá, loại tăng thêm 5 ngàn đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, giá thịt ba chỉ 145-150 ngàn đồng/kg (tăng 5 ngàn đồng/kg), thịt nạc thăn 150 ngàn đồng/kg (tăng 5 ngàn đồng/kg), sườn non 165-170 ngàn đồng/kg, cốt lết 140 ngàn đồng/kg, xương 120 ngàn đồng/kg…

Bà Thái Thị Hồng Trà (tiểu thương bán thịt heo tại chợ Hoa Lư) cho biết: “Hơn 1 tuần qua, giá heo móc hàm đã tăng trở lại. Thông thường giá thịt heo sẽ tăng vào thời điểm trước Tết khoảng 1 tuần. Đặc biệt, những ngày giáp Tết, các lò mổ bỏ mối sẽ tăng thêm 20-25 ngàn đồng/kg. Hiện nay, sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường đã bắt đầu tăng. Do đó, lượng hàng bán ra đã cải thiện hơn so với trước”.

Giá thịt heo ở các chợ đã bắt đầu tăng. Ảnh: Vũ Thảo



Hiện nay, giá heo móc hàm được các lò mổ bán ra ở mức 120 ngàn đồng/kg (tăng 10 ngàn đồng/kg), heo đồng bào 130 ngàn đồng/kg (tăng 15 ngàn đồng/kg). Nhiều người bán cho biết, nguồn cung đã dồi dào trở lại do các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi lớn đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn. Song, khoảng 2 tuần trở lại đây, giá heo hơi lại biến động quanh mức 76-78 ngàn đồng/kg. Mức giá này vẫn chưa cao so với hồi đỉnh điểm (gần 100 ngàn đồng/kg) nhưng dự báo khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào dịp trước Tết sẽ đẩy giá heo lên cao hơn nữa.



Chị Võ Thị Hạnh (tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho hay: Thông thường cứ mặt hàng nào có sức tiêu thụ mạnh vào dịp Tết thì giá sẽ bị đẩy lên. Mọi năm, dịp Tết giá thịt heo tăng khoảng 30-35 ngàn đồng/kg đối với các loại thịt nạc, ba chỉ, sườn non, chân giò, có loại như tai heo thì giá tăng gần gấp đôi. Thời điểm năm ngoái, do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi nên giá thịt heo tăng lên một cách chóng mặt.



Trong khi đó, tại một số siêu thị như: Co.op Mart Pleiku, Vin Mart Pleiku, giá bán vẫn giữ nguyên, có loại còn thấp hơn. Bà Châu Hoàng Thy-Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku-cho hay: “Để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết, Co.op Mart Pleiku đã xây dựng kế hoạch dự trữ đối với mặt hàng thịt gia súc khoảng 636 triệu đồng. Mỗi tuần, Siêu thị sẽ chạy chương trình khuyến mãi giảm giá 20% đối với 2 sản phẩm thịt heo và sẽ thực hiện việc này luân phiên với tất cả các loại thịt heo đang bày bán tại đây. Đồng thời, Siêu thị đã làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo ổn định nguồn hàng, cam kết không bị đứt hàng, giá bán ra luôn thấp hơn giá thị trường để hỗ trợ người dân mua sắm tiết kiệm nhất”.



Tăng cường kiểm soát thị trường



Toàn tỉnh hiện có 204 trang trại và 40.649 hộ chăn nuôi heo theo hình thức hộ gia đình. Trong năm 2020, tổng đàn heo của tỉnh hơn 425.250 con (tăng 39,4% so với năm 2019); sản lượng thịt heo hơi đạt hơn 54.720 tấn (tăng 6% so với năm 2019).

Theo nhận định, nguồn cung heo trên thị trường không thiếu do một số trang trại lớn đang giữ hàng chưa xuất bán, cộng với việc nguồn heo trong các hộ chăn nuôi tái đàn và tăng đàn trước đó đã sắp đến kỳ xuất bán. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng, siêu thị cũng đã chủ động lên kế hoạch nhập số lượng lớn thịt heo đông lạnh để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Mặc dù không khan hiếm, nhưng thời điểm này, nhu cầu thịt heo bắt đầu tăng để phục vụ cho việc chế biến các sản phẩm làm từ thịt heo và chắc chắn nhu cầu sẽ tăng mạnh trong khoảng 2 tuần tới.

Các hộ chăn nuôi heo đang đẩy mạnh tái đàn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Đức Thụy



Ông Lê Hồng Hà-Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường-cho biết: “Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết, lực lượng Quản lý Thị trường sẽ đẩy mạnh kiểm tra và xử lý các vi phạm đối với những mặt hàng trọng điểm có nhu cầu tiêu thụ lớn. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra đối với mặt hàng thịt heo để kịp thời xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh”.



Theo ông Hà, mặt hàng thịt heo có mức giá tăng hay giảm là do thị trường quyết định từ cung-cầu, đây không phải là mặt hàng thuộc diện Nhà nước quản lý và điều chỉnh giá. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra nếu phát hiện trường hợp người bán tăng giá một cách bất hợp lý thì sẽ vào cuộc xử lý nhằm tránh tác động xấu đến thị trường, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.



VŨ THẢO