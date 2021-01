Sở Công thương Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2021

(GLO)- Chiều 29-1, Sở Công thương Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo



Theo báo cáo của Sở Công thương, năm 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 22.519 tỷ đồng (đạt 98,26% kế hoạch, tăng 6,61% so với năm 2019); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 75.000 tỷ đồng (đạt 93,75% kế hoạch, tăng 7,78% so với năm 2019); kim ngạch xuất khẩu đạt 580 triệu USD (đạt 92,06% kế hoạch, tăng 16% so với năm 2019).

Toàn tỉnh hiện có 13 cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích hơn 416 ha; 49 dự án thủy điện đang vận hành với tổng công suất 2.246,15 MW; 2 dự án nhà máy điện sinh khối; 115 dự án điện gió với tổng công suất 14.023,5 MW; 44 dự án điện mặt trời với tổng công suất 6.500,5 MWp; 3.248 hệ thống điện mặt trời mái nhà đang vận hành với tổng công suất hơn 603 MWp.

Trong năm qua, công tác phối hợp với các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế-Hạ tầng các địa phương được thực hiện tốt, góp phần thực hiện vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của ngành.



Năm 2021, ngành Công thương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.800 tỷ đồng (tăng 10,13% so với năm 2020); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 84.000 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2020); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 610 triệu USD (tăng 5,17% so với năm 2020); tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 95 triệu USD (tăng 5,56% so với năm 2020).



Để thực hiện mục tiêu trên, ngành Công thương đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển các dự án ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo; đôn đốc và đẩy mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại địa phương; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý về an toàn đập thuỷ điện, quản lý an toàn điện, công tác phòng-chống thiên tai, cung ứng điện; phối hợp mời gọi các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường xuất khẩu theo chương trình xúc tiến thương mại hàng năm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư dự án công nghiệp, thương mại, các thông tin xuất khẩu hàng hóa; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động bán hàng đa cấp…



VŨ THẢO