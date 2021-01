Quảng Ninh: Gần 700 kg mực đông lạnh bốc mùi nhập lậu bị bắt tại Móng Cái

Gần 700 kg mực đông lạnh đã phân huỷ, nhập lậu đang vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng bị lực lượng Cục Quản lý thị trường và Cảnh sát giao thông Quảng Ninh phát hiện, ngăn chăn.



Lực lượng chức năng thu giữ hàng hoá. Ảnh: QLTT Quảng Ninh



Tin từ lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ngày 25.1 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra và phát hiện sự việc nêu trên ở một chiếc xe tải.



Theo đó, trên quốc lộ 18A thuộc địa phận phường Hải Yên, TP.Móng Cái, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ôtô khách BKS 15B-024.29 do ông Lê Văn Hiển (trú tại Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển. Kiểm tra chiếc xe, Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội Cảnh sát giao thông số 3 của tỉnh Quảng Ninh phát hiện trên xe vận chuyển 34 bao tải màu trắng in chữ Trung Quốc, bên trong các bao tải này chứa tổng cộng 646kg mực ống đông lạnh, có nguồn gốc từ Trung Quốc.



Toàn bộ số mực ống đông lạnh đã có dấu hiệu mốc, chảy nước, bốc mùi hôi thối. Chủ hàng khai nhận đã mua số hàng từ Móng Cái để mang về Hải Phòng tiêu thụ.



Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm.



Theo Trần Ngọc Duy (LĐO)