Quảng Nam: Bắt giữ tàu chở dầu không có giấy tờ hợp pháp

Tạm giữ tàu An Bình 88 vận chuyển dầu không có giấy tờ hợp pháp khi đi qua vùng biển Núi Thành, Quảng Nam.





Ngày 24-1, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho hay đơn vị vừa tạm giữ Tàu An Bình 88 vận chuyển dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.





Trước đó vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22-1, tại vùng biển Núi Thành, Quảng Nam, lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành kiểm tra tàu An Bình 88, số đăng ký HP 5720, trọng tải 108,5 tấn do ông Nguyễn Văn Thành (SN 1984, quê tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng.





Lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra trên tàu An Bình 88



Lúc này trên tàu có 3 thuyên viên, vận chuyển khoảng 20 m3 dầu DO. Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.



Được biết, tàu An Bình 88 thuộc Công ty TNHH TMDV Vận tải biển An Bình, có địa chỉ tại TP Hải Phòng. Hiện, Vùng Cảnh sát biển 2 đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và dẫn giải về cảng Hải đoàn 21 - Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo Tr.Thường (NLĐO)