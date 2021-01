Pleiku: Đa dạng thị trường đồ trang trí Tết

(GLO)- Mặc dù còn 3 tuần nữa mới đến Tết Tân Sửu 2021 nhưng thị trường đồ trang trí Tết ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã trở nên khá nhộn nhịp. Năm nay, các cửa hàng bày bán nhiều mặt hàng trang trí với kiểu dáng đa dạng, màu sắc bắt mắt.



Tết là dịp để mọi người, mọi nhà cùng nhau đoàn tụ, sum vầy. Việc trang trí cho ngôi nhà thêm ấm áp, rực rỡ trong dịp này được mọi người quan tâm. Không giống như nhiều người chọn mua vật dụng trang trí ở cửa hàng, anh Đỗ Thiên Quang (48 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) lại tự tay làm ra những cây mai, đào giả để trang hoàng nhà cửa.

Chỉ cần 1 cành cây khô, chút vải màu và thêm phong bao lì xì, đèn chớp… với giá vài trăm ngàn đồng, anh Quang đã có cây mai, đào lung linh sắc màu không khác gì so với cây thật. Không chỉ thế, anh còn tự tay viết câu đối đỏ treo tường, trang trí cây để đón Tết.

Tranh thư pháp được anh Đỗ Thiên Quang (48 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) viết nắn nót chuẩn bị cho khách. Ảnh: Ngọc Thu



Ngoài ra, với mong muốn mang niềm vui đến với mọi người trong dịp Tết, anh Quang còn viết thư pháp tặng các bạn học sinh, phụ huynh tại các trường mầm non trên địa bàn TP. Pleiku. Những câu chúc năm mới ý nghĩa như “bình an”, “xuân mới phát tài”, “vạn sự như ý”… khiến nhiều người thích thú.

Anh cho biết: “Sản phẩm do mình tự tay làm ra sẽ vừa ý hơn, mang vẻ đẹp riêng cho ngôi nhà của mình. Đây cũng là cách để tôi tạo ra không khí cả gia đình cùng quây quần chuẩn bị trang hoàng nhà cửa đón Tết. Ngoài ra, tôi còn nhận làm cho các khách hàng có nhu cầu mua về trang trí nhà cửa, cây cảnh”.



Tương tự, chị Lê Thị Kim Trang (29/14 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) cũng trổ tài bằng cách vẽ trang trí hình phong cảnh làng quê, thư pháp trên trái dừa, góp phần tô điểm cho mâm ngũ quả ngày Tết. Qua đôi bàn tay khéo léo của chị, mỗi trái dừa lại có màu sắc, ý nghĩa khác nhau. Trên nền trái dừa với đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng là những chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tài, An Khang Thịnh Vượng... được viết theo lối thư pháp mềm mại. Với mức giá 90-120 ngàn đồng/trái, nhiều khách hàng thích thú chọn mua để chưng lên mâm ngũ quả với mong muốn mang lại sự may mắn cho gia đình.

Chị Trang chia sẻ: “Năm nay, mình khởi động việc vẽ trang trí trên trái dừa từ sớm bởi khâu lựa chọn sản phẩm cần phải kỹ càng và mua ở nhiều nơi. Nếu chọn dừa non sẽ bị héo sớm, màu sơn không tốt thì nhanh phai. Giá dừa mình cũng giữ như mọi năm để khách hàng dễ dàng lựa chọn”.



Hàng hóa đa dạng, giá cả phong phú



Bên cạnh những mặt hàng handmade, thị trường đồ trang trí Tết năm nay có rất nhiều sản phẩm như: hoa vải, giấy, xốp, lồng đèn, phong bao lì xì… với mẫu mã đa dạng, mới lạ, màu sắc bắt mắt. Những ngày này, các cửa hàng bán đồ trang trí Tết trên những tuyến phố lớn ở TP. Pleiku trở nên sôi động, người bán người mua tấp nập.

Phong bao lì xì đỏ được nhiều người chọn để trang trí trên cây đào, mai. Ảnh: Ngọc Thu



Là năm Tân Sửu nên các cửa hàng bày bán nhiều đồ trang trí có gắn hình con trâu cách điệu với hình dáng sắc sảo trên giấy, gỗ có giá từ 30 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng/mẫu. Bên cạnh đó, các mặt hàng như: dây đồng tiền, liễn thư pháp cây đồng tiền, lá vàng có giá dao động từ 40 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng.

Đặc biệt, các loại hoa giả để trang trí được nhiều người quan tâm tìm mua, giá từ vài trăm ngàn đồng đến cả chục triệu đồng, tùy thuộc vào chất liệu. Bà Đỗ Kim Ngọc (17/16 Tô Vĩnh Diện, TP. Pleiku) cho hay: “Hoa vải giữ được lâu hơn so với hoa tươi nên tôi chọn mua để trang trí trong những ngày Tết của gia đình”.

Nhiều người dân lựa chọn mặt hàng trang trí Tết sớm cho gia đình. Ảnh: Ngọc Thu



Chị Dương Ngọc Bảo Lộc-chủ shop hoa Ruby (90 Wừu, TP. Pleiku) cho biết: “So với năm ngoái, sức mua của người dân năm nay tốt hơn. Bây giờ, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị trang hoàng quán xá, nhà cửa để đón Tết. Tôi thấy bên cạnh các mặt hàng truyền thống như lồng đèn, câu đối thì hoa ngọc lan, đào đông, lựu bằng vải, lụa, xốp, cao su được nhiều khách hàng quan tâm. Nhìn chung, giá cả năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Càng vào những ngày áp Tết thì lượng khách hàng mua càng tăng. Với sự đa dạng sản phẩm trên thị trường, khách hàng có thể lựa chọn những mặt hàng phù hợp để trang trí nhà cửa theo cách của mình, chuẩn bị đón chào năm mới ý nghĩa hơn”.



NGỌC THU